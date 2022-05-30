https://ria.ru/20220530/tulumbas-1791646794.html

Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты

Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты - РИА Новости, 30.05.2022

Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России, которые уничтожили замаскированные позиции и технику Украины ракетами... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T09:18

2022-05-30T09:18

2022-05-30T10:15

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России, которые уничтожили замаскированные позиции и технику Украины ракетами "Тулумбас".В ролике показано, как штурмовики на предельно малой высоте заходят на цель, а затем ведут огонь по позициям украинских войск 122-мм неуправляемыми авиационными ракетами С-13 "Тулумбас". Сразу после залпа с большой перегрузкой самолёты выполняют противозенитный маневр."В ходе боевых вылетов летчики штурмовой авиации, работая на предельно малых высотах, нанесли ракетные авиационные удары по укрепленным позициям, технике и вооружению подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами штурмовиков с малых высот. Для противодействия средствам ПВО противника летчики производили отстрел тепловых ловушек и выполняли противоракетное маневрирование", - рассказали в Минобороны.Там уточнили, что штурмовики уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику.Как рассказал лётчик Евгений, "очень много работы, цели сложные, хорошее противодействие, но с задачами мы своими справляемся"."Пехота подтверждает, что по многим из нас бывают пуски, для этого выполняем маневрирование с предельными перегрузками на предельно малых высотах. Мы, получается, тянем до таких сил, чтобы быстрее сорвать захват, маневрирование выполняю за своим ведущим, он нас приводит к цели, он нас от нее отводит", - добавил он.Ракеты "Тулумбас" были разработаны в 1970-е годы.

https://ria.ru/20220529/malka-1791497485.html

https://ria.ru/20220529/vertolet-1791507512.html

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Су-25 ВКС РФ с малой высоты наносят удары ракетами по позициям ВСУ. Видео Минобороны РФ Су-25 ВКС РФ с малой высоты наносят удары ракетами по позициям ВСУ. Видео Минобороны РФ 2022-05-30T09:18 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

вооруженные силы украины, в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)