https://ria.ru/20220530/tulumbas-1791646794.html
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты - РИА Новости, 30.05.2022
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России, которые уничтожили замаскированные позиции и технику Украины ракетами... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T09:18
2022-05-30T09:18
2022-05-30T10:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России, которые уничтожили замаскированные позиции и технику Украины ракетами "Тулумбас".В ролике показано, как штурмовики на предельно малой высоте заходят на цель, а затем ведут огонь по позициям украинских войск 122-мм неуправляемыми авиационными ракетами С-13 "Тулумбас". Сразу после залпа с большой перегрузкой самолёты выполняют противозенитный маневр."В ходе боевых вылетов летчики штурмовой авиации, работая на предельно малых высотах, нанесли ракетные авиационные удары по укрепленным позициям, технике и вооружению подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами штурмовиков с малых высот. Для противодействия средствам ПВО противника летчики производили отстрел тепловых ловушек и выполняли противоракетное маневрирование", - рассказали в Минобороны.Там уточнили, что штурмовики уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику.Как рассказал лётчик Евгений, "очень много работы, цели сложные, хорошее противодействие, но с задачами мы своими справляемся"."Пехота подтверждает, что по многим из нас бывают пуски, для этого выполняем маневрирование с предельными перегрузками на предельно малых высотах. Мы, получается, тянем до таких сил, чтобы быстрее сорвать захват, маневрирование выполняю за своим ведущим, он нас приводит к цели, он нас от нее отводит", - добавил он.Ракеты "Тулумбас" были разработаны в 1970-е годы.
https://ria.ru/20220529/malka-1791497485.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791656648_94:0:1534:1080_1920x0_80_0_0_cc9546ee146b257a7ad11755f4e74752.jpg
Су-25 ВКС РФ с малой высоты наносят удары ракетами по позициям ВСУ. Видео Минобороны РФ
Су-25 ВКС РФ с малой высоты наносят удары ракетами по позициям ВСУ. Видео Минобороны РФ
2022-05-30T09:18
true
PT1M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
09:18 30.05.2022 (обновлено: 10:15 30.05.2022)
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
Минобороны показало удары штурмовиков Су-25 ракетами "Тулумбас" с предельно малой высоты
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России, которые уничтожили замаскированные позиции и технику Украины ракетами "Тулумбас".
В ролике показано, как штурмовики на предельно малой высоте заходят на цель, а затем ведут огонь по позициям украинских войск 122-мм неуправляемыми авиационными ракетами С-13 "Тулумбас". Сразу после залпа с большой перегрузкой самолёты выполняют противозенитный маневр.
"В ходе боевых вылетов летчики штурмовой авиации, работая на предельно малых высотах, нанесли ракетные авиационные удары по укрепленным позициям, технике и вооружению подразделений ВСУ
. Пуски ракет выполнялись парами штурмовиков с малых высот. Для противодействия средствам ПВО противника летчики производили отстрел тепловых ловушек и выполняли противоракетное маневрирование", - рассказали в Минобороны.
Там уточнили, что штурмовики уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику.
Как рассказал лётчик Евгений, "очень много работы, цели сложные, хорошее противодействие, но с задачами мы своими справляемся".
"Пехота подтверждает, что по многим из нас бывают пуски, для этого выполняем маневрирование с предельными перегрузками на предельно малых высотах. Мы, получается, тянем до таких сил, чтобы быстрее сорвать захват, маневрирование выполняю за своим ведущим, он нас приводит к цели, он нас от нее отводит", - добавил он.
Ракеты "Тулумбас" были разработаны в 1970-е годы.