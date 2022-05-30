https://ria.ru/20220530/tsar-1791785735.html

Посольство в ЦАР опровергло сообщения об убийстве россиян

Посольство в ЦАР опровергло сообщения об убийстве россиян - РИА Новости, 30.05.2022

Посольство в ЦАР опровергло сообщения об убийстве россиян

В российском посольстве в ЦАР опровергли РИА Новости информацию об убийстве двух россиян в этой стране. Ранее СМИ сообщили, что двое сотрудников российской... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T16:00

2022-05-30T16:00

2022-05-30T16:12

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В российском посольстве в ЦАР опровергли РИА Новости информацию об убийстве двух россиян в этой стране. Ранее СМИ сообщили, что двое сотрудников российской частной охранной компании (ЧВК) убиты на севере Центрально-Африканской Республики (ЦАР).Комментируя эти сообщения, в посольстве заявили, что они "не соответствуют действительности". "Скорее всего, это информационный вброс от оппозиции с целью дестабилизации ситуации в стране", - сказал собеседник агентства.Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до 1 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника - лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле - проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги. Как сообщал в феврале 2022 года в интервью РИА Новости посол Центральноафриканской республики в РФ Леон Додону-Пунагаза, 95% территории находится в руках власти, но кое-где еще оказывается сопротивление.

https://ria.ru/20220305/miting-1776752768.html

https://ria.ru/20220425/pmef-1785383227.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, цар, россия, банги