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Сотрудники МЧС ДНР провели трубопровод в канал "Северский Донец — Донбасс" - РИА Новости, 30.05.2022
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Сотрудники МЧС ДНР провели трубопровод в канал "Северский Донец — Донбасс"
Сотрудники МЧС ДНР провели трубопровод в канал "Северский Донец — Донбасс" - РИА Новости, 30.05.2022
Сотрудники МЧС ДНР провели трубопровод в канал "Северский Донец — Донбасс"
Силами МЧС ДНР возведен трубопровод, подающий воду в канал "Северский Донец – Донбасс", сообщил РИА Новости глава ведомства Алексей Кострубицкий. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T16:41
2022-05-30T16:48
донецкая народная республика
в мире
горловка
макеевка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вода донбасса
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ДОНЕЦК, 30 мая – РИА Новости. Силами МЧС ДНР возведен трубопровод, подающий воду в канал "Северский Донец – Донбасс", сообщил РИА Новости глава ведомства Алексей Кострубицкий."Канал "Северский Донецк – Донбасс", который питает территорию всей Донецкой народной республики, остановлен, остановлен вследствие боевых действий, вследствие того, что он находится на неподконтрольной нам территории", - сказал он.По словам главы МЧС ДНР, сейчас вода подается в сокращенном режиме, по графику. "Наверное, это было правильное решение, потому что сейчас мы питаемся из наших резервных источников, это резервное водохранилище. Но оно имеет свойство заканчиваться. Поэтому мы разработали целый комплексный план по поддержке нашего канала", - отметил Кострубицкий.Он сообщил, что трубопровод построен силами подразделения МЧС, сотрудников шахты "Ждановская", ГУП ДНР "Вода Донбасса".С конца февраля 2022 года ситуация с водоснабжением в ДНР близилась к критической. Причиной послужила остановка третьего подъема водовода: провести восстановительные работы на объекте невозможно в силу непрекращающихся обстрелов. Поэтому переход на сокращенный график подачи воды жителям Макеевки, Горловки, Ясиноватой и Донецка был вынужденной мерой. Бесперебойная подача воды будет обеспечена лишь при условии контролирования первого подъема – район Славянска.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, в мире, горловка, макеевка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вода донбасса
16:41 30.05.2022 (обновлено: 16:48 30.05.2022)
 
Сотрудники МЧС ДНР провели трубопровод в канал "Северский Донец — Донбасс"

Сотрудники МЧС ДНР провели трубопровод, подающий воду в канал "Северский Донец — Донбасс"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКанал "Северский Донец - Донбасс" в Донецкой области
Канал Северский Донец - Донбасс в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Канал "Северский Донец - Донбасс" в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мая – РИА Новости. Силами МЧС ДНР возведен трубопровод, подающий воду в канал "Северский Донец – Донбасс", сообщил РИА Новости глава ведомства Алексей Кострубицкий.
"Канал "Северский Донецк – Донбасс", который питает территорию всей Донецкой народной республики, остановлен, остановлен вследствие боевых действий, вследствие того, что он находится на неподконтрольной нам территории", - сказал он.
По словам главы МЧС ДНР, сейчас вода подается в сокращенном режиме, по графику. "Наверное, это было правильное решение, потому что сейчас мы питаемся из наших резервных источников, это резервное водохранилище. Но оно имеет свойство заканчиваться. Поэтому мы разработали целый комплексный план по поддержке нашего канала", - отметил Кострубицкий.
Он сообщил, что трубопровод построен силами подразделения МЧС, сотрудников шахты "Ждановская", ГУП ДНР "Вода Донбасса".

"Длина его более двух километров, объем он дает до 15 тысяч кубов в сутки. Понятно, это не полноценный водовод, который сможет питать наши города, но, по крайней мере, у нас будет больше времени, чтобы восстановить тот водовод, который будет нам подконтролен, на нашей территории он станет, потому что мы точно понимаем, что проблем будет много с этим", - сказал глава МЧС ДНР.

С конца февраля 2022 года ситуация с водоснабжением в ДНР близилась к критической. Причиной послужила остановка третьего подъема водовода: провести восстановительные работы на объекте невозможно в силу непрекращающихся обстрелов. Поэтому переход на сокращенный график подачи воды жителям Макеевки, Горловки, Ясиноватой и Донецка был вынужденной мерой. Бесперебойная подача воды будет обеспечена лишь при условии контролирования первого подъема – район Славянска.
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Донецкая Народная РеспубликаВ миреГорловкаМакеевкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вода Донбасса
 
 
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