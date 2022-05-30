https://ria.ru/20220530/tretyakovka-1791833039.html

Шедевры Третьяковки отправятся в Якутию

Шедевры Третьяковки отправятся в Якутию - РИА Новости, 30.05.2022

Шедевры Третьяковки отправятся в Якутию

Произведения из собрания Третьяковской галереи будут представлены в Национальном художественном музее Республики Саха в Якутске в преддверии празднования... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T18:32

2022-05-30T18:32

2022-05-30T18:33

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иван айвазовский

исаак левитан

третьяковская галерея

музеи

выставки

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Произведения из собрания Третьяковской галереи будут представлены в Национальном художественном музее Республики Саха в Якутске в преддверии празднования 100-летнего юбилея с момента образования Якутской АССР, сообщает пресс-служба.В экспозицию войдут такие картины, как "Золотошвейка" Василия Тропинина, "Бурное море" Ивана Айвазовского, "Портрет детей Волконских с арапом" Карла Брюллова, "Дети, бегущие от грозы" Константина Маковского, "Весна — большая вода" Исаака Левитана, "Дубы. Вечер" Ивана Шишкина."Выставка произведений из собрания Третьяковской галереи приглашает познакомиться с подлинными шедеврами, прочувствовать вечные ценности, транслируемые отечественными художниками на протяжении двух столетий", — уточняют в пресс-службе.Выставка откроется 2 июня и продлится до 17 июля. Она организована при поддержке Правительства республики Саха (Якутия).

https://ria.ru/20220528/tretyakovka-1791285345.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, василий тропинин, иван айвазовский, исаак левитан, третьяковская галерея, музеи, выставки, карл брюллов