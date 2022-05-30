https://ria.ru/20220530/toplivo-1791712633.html

Польша перестала бесплатно поставлять топливо на Украину

Польша перестала бесплатно поставлять топливо на Украину - РИА Новости, 30.05.2022

Польша перестала бесплатно поставлять топливо на Украину

Польша прекратила бесплатные поставки топлива на Украину, но продолжает снабжение на регулярной основе, заявила министр климата и окружающей среды республики... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:42

2022-05-30T12:42

2022-05-30T13:38

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ВАРШАВА, 30 мая — РИА Новости. Польша прекратила бесплатные поставки топлива на Украину, но продолжает снабжение на регулярной основе, заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва в интервью изданию BiznesAlert.При этом, по ее словам, для польского рынка сохраняется приоритет. Министр отметила, что топливные компании на Украине справляются в текущей ситуации."Наши поставки — ответ на кризисную ситуацию, но этот сектор хорошо организован, поэтому там наблюдается потенциал рынка", — добавила Москва.Ранее стало известно, что Польша приняла решение досрочно расторгнуть контракт с "Газпромом", по которому получала до десяти миллионов кубометров российского газа в год. Заместить этот объем страна планирует с помощью СПГ из США и арабских стран, а также газом с норвежского шельфа по трубопроводу Baltic Pipe, начало эксплуатации которого ожидают до конца этого года.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и продажу высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. Нарушение логистических цепочек уже привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшимся с резким ростом цен на топливо и продукты питания.

https://ria.ru/20220521/toplivo-1789880605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, москва, украина, в мире, польша