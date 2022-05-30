12:42 30.05.2022 (обновлено: 13:38 30.05.2022)
Польша перестала бесплатно поставлять топливо на Украину
Министр климата Польши Москва объявила о прекращении бесплатных поставок топлива Украине
АЗС в Киеве. Архивное фото
ВАРШАВА, 30 мая — РИА Новости. Польша прекратила бесплатные поставки топлива на Украину, но продолжает снабжение на регулярной основе, заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва в интервью изданию BiznesAlert.
"В настоящее время это коммерческие поставки ORLEN", — пояснила она.
При этом, по ее словам, для польского рынка сохраняется приоритет. Министр отметила, что топливные компании на Украине справляются в текущей ситуации.
"Наши поставки — ответ на кризисную ситуацию, но этот сектор хорошо организован, поэтому там наблюдается потенциал рынка", — добавила Москва.
Ранее стало известно, что Польша приняла решение досрочно расторгнуть контракт с "Газпромом", по которому получала до десяти миллионов кубометров российского газа в год. Заместить этот объем страна планирует с помощью СПГ из США и арабских стран, а также газом с норвежского шельфа по трубопроводу Baltic Pipe, начало эксплуатации которого ожидают до конца этого года.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и продажу высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. Нарушение логистических цепочек уже привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшимся с резким ростом цен на топливо и продукты питания.