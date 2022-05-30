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Бочкарев: тоннель между "Вавиловской" и "Академической" пройден на треть - РИА Новости, 30.05.2022
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Бочкарев: тоннель между "Вавиловской" и "Академической" пройден на треть
Бочкарев: тоннель между "Вавиловской" и "Академической" пройден на треть - РИА Новости, 30.05.2022
Бочкарев: тоннель между "Вавиловской" и "Академической" пройден на треть
Тоннель между строящимися станциями "Вавиловская" и "Академическая" Троицкой линии московского метро пройден более чем на 30%, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:33
2022-05-30T12:33
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Недвижимость. Тоннель между строящимися станциями "Вавиловская" и "Академическая" Троицкой линии московского метро пройден более чем на 30%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.По его словам, примерно такую же часть пути к строящейся "Новаторской" преодолели ведущие проходку в другую сторону от станционного комплекса "Вавиловская" щиты "Людмила" и "Светлана".При этом на станции "Вавиловская" уже возводятся основные конструкции платформы – на ней появились первые колонны. На "Академической" пока продолжаются земляные работы и вынос инженерных сетей. Общестроительная готовность обеих станций - примерно 10%.Троицкая (Коммунарская) линия протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "ЗИЛ" до Троицка в новой Москве. На ней будет 17 станций.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, общество
12:33 30.05.2022
 

Бочкарев: тоннель между "Вавиловской" и "Академической" пройден на треть

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтроительство московского метро
Строительство московского метро - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 мая - РИА Недвижимость. Тоннель между строящимися станциями "Вавиловская" и "Академическая" Троицкой линии московского метро пройден более чем на 30%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Тоннелепроходческие механизированные щиты (ТПМК) "Марина" и "Ольга" прошли порядка 860 метров левого и 750 метров правого перегонного тоннеля соответственно. Это свыше 30% запланированного объема проходки подземной трассы протяженностью порядка 2,5 километра", - отметил он.
По его словам, примерно такую же часть пути к строящейся "Новаторской" преодолели ведущие проходку в другую сторону от станционного комплекса "Вавиловская" щиты "Людмила" и "Светлана".
При этом на станции "Вавиловская" уже возводятся основные конструкции платформы – на ней появились первые колонны. На "Академической" пока продолжаются земляные работы и вынос инженерных сетей. Общестроительная готовность обеих станций - примерно 10%.
Троицкая (Коммунарская) линия протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "ЗИЛ" до Троицка в новой Москве. На ней будет 17 станций.
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