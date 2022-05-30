https://ria.ru/20220530/tonnel-1791709720.html

Бочкарев: тоннель между "Вавиловской" и "Академической" пройден на треть

Бочкарев: тоннель между "Вавиловской" и "Академической" пройден на треть - РИА Новости, 30.05.2022

Бочкарев: тоннель между "Вавиловской" и "Академической" пройден на треть

Тоннель между строящимися станциями "Вавиловская" и "Академическая" Троицкой линии московского метро пройден более чем на 30%, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:33

2022-05-30T12:33

2022-05-30T12:33

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Недвижимость. Тоннель между строящимися станциями "Вавиловская" и "Академическая" Троицкой линии московского метро пройден более чем на 30%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.По его словам, примерно такую же часть пути к строящейся "Новаторской" преодолели ведущие проходку в другую сторону от станционного комплекса "Вавиловская" щиты "Людмила" и "Светлана".При этом на станции "Вавиловская" уже возводятся основные конструкции платформы – на ней появились первые колонны. На "Академической" пока продолжаются земляные работы и вынос инженерных сетей. Общестроительная готовность обеих станций - примерно 10%.Троицкая (Коммунарская) линия протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "ЗИЛ" до Троицка в новой Москве. На ней будет 17 станций.

https://realty.ria.ru/20220419/metro-1784247987.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, общество