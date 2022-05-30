https://ria.ru/20220530/terrorizm-1791773465.html

Генпрокуратура зафиксировала попытки вовлечь подростков в терроризм

Генпрокуратура зафиксировала попытки вовлечь подростков в терроризм - РИА Новости, 30.05.2022

Генпрокуратура зафиксировала попытки вовлечь подростков в терроризм

На фоне ситуации на Украине отмечаются попытки вовлечь российских подростков в террористические организации, сообщил в понедельник заместитель генпрокурора... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:27

2022-05-30T15:27

2022-05-30T15:27

происшествия

россия

генеральная прокуратура рф

ситуация в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. На фоне ситуации на Украине отмечаются попытки вовлечь российских подростков в террористические организации, сообщил в понедельник заместитель генпрокурора Андрей Кикоть.По его словам, в Крыму, Астраханской и Ростовской областях установлены факты участия несовершеннолетних в террористических организациях "с публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности и актов терроризма"."Менее чем за полгода подобные преступления совершены 16 подростками в возрасте от 14 до 17 лет", - отметил он на заседании совета при полпреде президента в ЮФО по вопросам радикализации молодежи. По его словам, с начала специальной операции на Украине в округе проведено свыше 200 пикетирований и 28 несогласованных массовых мероприятий. Всего в этих акциях приняли участие порядка 350 человек, наибольшая активность была отмечена в Краснодарском крае и Волгоградской области, добавил заместитель генпрокурора.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, генеральная прокуратура рф, ситуация в днр и лнр