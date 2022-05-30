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Генпрокуратура зафиксировала попытки вовлечь подростков в терроризм
Генпрокуратура зафиксировала попытки вовлечь подростков в терроризм - РИА Новости, 30.05.2022
Генпрокуратура зафиксировала попытки вовлечь подростков в терроризм
На фоне ситуации на Украине отмечаются попытки вовлечь российских подростков в террористические организации, сообщил в понедельник заместитель генпрокурора... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:27
2022-05-30T15:27
2022-05-30T15:27
происшествия
россия
генеральная прокуратура рф
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. На фоне ситуации на Украине отмечаются попытки вовлечь российских подростков в террористические организации, сообщил в понедельник заместитель генпрокурора Андрей Кикоть.По его словам, в Крыму, Астраханской и Ростовской областях установлены факты участия несовершеннолетних в террористических организациях "с публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности и актов терроризма"."Менее чем за полгода подобные преступления совершены 16 подростками в возрасте от 14 до 17 лет", - отметил он на заседании совета при полпреде президента в ЮФО по вопросам радикализации молодежи. По его словам, с начала специальной операции на Украине в округе проведено свыше 200 пикетирований и 28 несогласованных массовых мероприятий. Всего в этих акциях приняли участие порядка 350 человек, наибольшая активность была отмечена в Краснодарском крае и Волгоградской области, добавил заместитель генпрокурора.
https://ria.ru/20220520/zaderzhanie-1789647748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, генеральная прокуратура рф, ситуация в днр и лнр
Генпрокуратура зафиксировала попытки вовлечь подростков в терроризм
Замгенпрокурора Кикоть заявил о попытках вовлечь подростков из России в терроризм