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Генпрокуратура зафиксировала попытки вовлечь подростков в терроризм - РИА Новости, 30.05.2022
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Генпрокуратура зафиксировала попытки вовлечь подростков в терроризм
Генпрокуратура зафиксировала попытки вовлечь подростков в терроризм - РИА Новости, 30.05.2022
Генпрокуратура зафиксировала попытки вовлечь подростков в терроризм
На фоне ситуации на Украине отмечаются попытки вовлечь российских подростков в террористические организации, сообщил в понедельник заместитель генпрокурора... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:27
2022-05-30T15:27
происшествия
россия
генеральная прокуратура рф
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. На фоне ситуации на Украине отмечаются попытки вовлечь российских подростков в террористические организации, сообщил в понедельник заместитель генпрокурора Андрей Кикоть.По его словам, в Крыму, Астраханской и Ростовской областях установлены факты участия несовершеннолетних в террористических организациях "с публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности и актов терроризма"."Менее чем за полгода подобные преступления совершены 16 подростками в возрасте от 14 до 17 лет", - отметил он на заседании совета при полпреде президента в ЮФО по вопросам радикализации молодежи. По его словам, с начала специальной операции на Украине в округе проведено свыше 200 пикетирований и 28 несогласованных массовых мероприятий. Всего в этих акциях приняли участие порядка 350 человек, наибольшая активность была отмечена в Краснодарском крае и Волгоградской области, добавил заместитель генпрокурора.
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происшествия, россия, генеральная прокуратура рф, ситуация в днр и лнр
15:27 30.05.2022
 
Генпрокуратура зафиксировала попытки вовлечь подростков в терроризм

Замгенпрокурора Кикоть заявил о попытках вовлечь подростков из России в терроризм

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. На фоне ситуации на Украине отмечаются попытки вовлечь российских подростков в террористические организации, сообщил в понедельник заместитель генпрокурора Андрей Кикоть.
По его словам, в Крыму, Астраханской и Ростовской областях установлены факты участия несовершеннолетних в террористических организациях "с публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности и актов терроризма".
"Менее чем за полгода подобные преступления совершены 16 подростками в возрасте от 14 до 17 лет", - отметил он на заседании совета при полпреде президента в ЮФО по вопросам радикализации молодежи. По его словам, с начала специальной операции на Украине в округе проведено свыше 200 пикетирований и 28 несогласованных массовых мероприятий. Всего в этих акциях приняли участие порядка 350 человек, наибольшая активность была отмечена в Краснодарском крае и Волгоградской области, добавил заместитель генпрокурора.
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