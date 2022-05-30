https://ria.ru/20220530/terakt-1791684613.html

Источник рассказал подробности взрыва в центре Мелитополя

Источник рассказал подробности взрыва в центре Мелитополя - РИА Новости, 30.05.2022

Источник рассказал подробности взрыва в центре Мелитополя

Взрывное устройство при теракте в Мелитополе было заложено в уличный люк, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах с места инцидента. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:39

2022-05-30T11:39

2022-05-30T13:01

специальная военная операция на украине

в мире

мелитополь

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791718906_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3ad514c0bf8557f8b97a513caf616d96.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Взрывное устройство при теракте в Мелитополе было заложено в уличный люк, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах с места инцидента."Самодельное взрывное устройство (СВУ) было в люке, и когда машина двигалась мимо, оно взорвалось. Машина с волонтерами, кто гуманитарку развозил. Потом машина докатилась уже до стены жилого дома", — пояснил собеседник агентства.На месте ЧП, как видно на сделанных корреспондентом РИА Новости кадрах, разбросаны поражающие элементы в виде свинцовых шариков. Сам автомобиль сильно выгорел, все стекла выбиты взрывом, металлические части кузова повреждены. Предположительно, взрывная волна ударила в правый борт машины — с той же стороны, где находился уличный люк с заложенным устройством.Власти Мелитополя квалифицировали произошедшее как теракт, в результате ранены два волонтера, которые развозили адресную гуманитарную помощь. Их госпитализировали.

https://ria.ru/20220530/melitopol-1791673257.html

https://ria.ru/20220530/donetsk-1791678901.html

мелитополь

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поражающий элемент взорвавшейся бомбы с места теракта в Мелитополе На видео РИА Новости с места теракта в Мелитополе - поражающий элемент взорвавшейся бомбы 2022-05-30T11:39 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мелитополь, запорожская область