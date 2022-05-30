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Источник рассказал подробности взрыва в центре Мелитополя - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/terakt-1791684613.html
Источник рассказал подробности взрыва в центре Мелитополя
Источник рассказал подробности взрыва в центре Мелитополя - РИА Новости, 30.05.2022
Источник рассказал подробности взрыва в центре Мелитополя
Взрывное устройство при теракте в Мелитополе было заложено в уличный люк, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах с места инцидента. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:39
2022-05-30T13:01
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Взрывное устройство при теракте в Мелитополе было заложено в уличный люк, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах с места инцидента."Самодельное взрывное устройство (СВУ) было в люке, и когда машина двигалась мимо, оно взорвалось. Машина с волонтерами, кто гуманитарку развозил. Потом машина докатилась уже до стены жилого дома", — пояснил собеседник агентства.На месте ЧП, как видно на сделанных корреспондентом РИА Новости кадрах, разбросаны поражающие элементы в виде свинцовых шариков. Сам автомобиль сильно выгорел, все стекла выбиты взрывом, металлические части кузова повреждены. Предположительно, взрывная волна ударила в правый борт машины — с той же стороны, где находился уличный люк с заложенным устройством.Власти Мелитополя квалифицировали произошедшее как теракт, в результате ранены два волонтера, которые развозили адресную гуманитарную помощь. Их госпитализировали.
https://ria.ru/20220530/melitopol-1791673257.html
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Поражающий элемент взорвавшейся бомбы с места теракта в Мелитополе
На видео РИА Новости с места теракта в Мелитополе - поражающий элемент взорвавшейся бомбы
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в мире, мелитополь, запорожская область
11:39 30.05.2022 (обновлено: 13:01 30.05.2022)
 
Источник рассказал подробности взрыва в центре Мелитополя

Взрывное устройство при теракте в центре Мелитополя заложили в уличный люк

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Взрывное устройство при теракте в Мелитополе было заложено в уличный люк, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах с места инцидента.
"Самодельное взрывное устройство (СВУ) было в люке, и когда машина двигалась мимо, оно взорвалось. Машина с волонтерами, кто гуманитарку развозил. Потом машина докатилась уже до стены жилого дома", — пояснил собеседник агентства.
Взорванный автомобиль в центре Мелитополя. 30 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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На месте ЧП, как видно на сделанных корреспондентом РИА Новости кадрах, разбросаны поражающие элементы в виде свинцовых шариков. Сам автомобиль сильно выгорел, все стекла выбиты взрывом, металлические части кузова повреждены.
Предположительно, взрывная волна ударила в правый борт машины — с той же стороны, где находился уличный люк с заложенным устройством.
Власти Мелитополя квалифицировали произошедшее как теракт, в результате ранены два волонтера, которые развозили адресную гуманитарную помощь. Их госпитализировали.
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