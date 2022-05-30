08:56 30.05.2022 (обновлено: 10:46 30.05.2022)
В Москве запустили сервис для покупки билетов на прогулочные теплоходы
В Москве запустили сервис для покупки билетов на прогулочные теплоходы и речные трамваи
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сервис для покупки билетов на прогулочные теплоходы и речные трамваи запустили в Москве к открытию водных маршрутов, сообщается на портале мэра столицы.
"К открытию водных маршрутов в Москве запустили сайт "Суда сюда!" для покупки билетов на прогулочные теплоходы и речные трамвайчики. Сервис "Суда сюда!" — это часть единой билетной системы московского транспорта. Он дает пассажирам возможность не терять время в очередях и приобрести билет в несколько кликов, а судовладельцам — продавать билеты без посредников. Пока портал работает в тестовом режиме, планируется постоянное обновление функционала в течение всего сезона до сентября", - говорится на сайте.
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Отмечается, что для покупки билета нужно зайти на сайт, выбрать дату и категорию поездки, время и причал отправления и нажать на кнопку "Купить". После этого на почту придет билет с QR-кодом — при проходе на борт его отсканируют.
Добавляется, что уже доступны прогулочные маршруты: северный, коломенский, круговой, центральный, Северный речной вокзал — Химки. Позднее на сайте можно будет приобрести билет на все восемь прогулочных маршрутов.