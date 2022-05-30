https://ria.ru/20220530/teplokhody-1791643255.html

В Москве запустили сервис для покупки билетов на прогулочные теплоходы

В Москве запустили сервис для покупки билетов на прогулочные теплоходы - РИА Новости, 30.05.2022

В Москве запустили сервис для покупки билетов на прогулочные теплоходы

Сервис для покупки билетов на прогулочные теплоходы и речные трамваи запустили в Москве к открытию водных маршрутов, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T08:56

2022-05-30T08:56

2022-05-30T10:46

москва

химки

северный речной вокзал

общество

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сервис для покупки билетов на прогулочные теплоходы и речные трамваи запустили в Москве к открытию водных маршрутов, сообщается на портале мэра столицы."К открытию водных маршрутов в Москве запустили сайт "Суда сюда!" для покупки билетов на прогулочные теплоходы и речные трамвайчики. Сервис "Суда сюда!" — это часть единой билетной системы московского транспорта. Он дает пассажирам возможность не терять время в очередях и приобрести билет в несколько кликов, а судовладельцам — продавать билеты без посредников. Пока портал работает в тестовом режиме, планируется постоянное обновление функционала в течение всего сезона до сентября", - говорится на сайте.Отмечается, что для покупки билета нужно зайти на сайт, выбрать дату и категорию поездки, время и причал отправления и нажать на кнопку "Купить". После этого на почту придет билет с QR-кодом — при проходе на борт его отсканируют.Добавляется, что уже доступны прогулочные маршруты: северный, коломенский, круговой, центральный, Северный речной вокзал — Химки. Позднее на сайте можно будет приобрести билет на все восемь прогулочных маршрутов.

https://ria.ru/20220523/vkontakte-1790192903.html

https://realty.ria.ru/20220427/voda-1785743095.html

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химки

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, химки, северный речной вокзал, общество, новости - туризм