https://ria.ru/20220530/tekhno-vselennaya-1791802675.html

На ВДНХ представят фантастическую автомобильную техно-вселенную

На ВДНХ представят фантастическую автомобильную техно-вселенную - РИА Новости, 30.05.2022

На ВДНХ представят фантастическую автомобильную техно-вселенную

Выставка "Секретный гараж" откроется 4 июня 2022 года в зале сменных экспозиций Музея Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ. Она познакомит посетителей с РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T16:33

2022-05-30T16:33

2022-05-30T16:33

пресс-релизы

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МОСКВА, 30 мая - Пресс-служба Музея Гаража особого назначения. Выставка "Секретный гараж" откроется 4 июня 2022 года в зале сменных экспозиций Музея Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ. Она познакомит посетителей с графическими работами известного промышленного дизайнера и иллюстратора Андрея Ткаченко, а также футуристическими концепт-карами и авангардными мотоциклами из мастерских Ford-Market, Trump-Cars, Rockabilly-Garage и других частных коллекций.В основе экспозиции - индустриальное авангардное искусство. Вымышленные графические истории и ироничные скетчи соседствуют с объемными автомобилями, будто сошедшими с афиш фантастических фильмов. Автор Андрей Ткаченко намеренно делает отсылку к эпохе СССР: какими могли бы быть машины параллельной советской реальности? Представленные концепт-кары воплощают эстетические и технологические тренды. Зрители смогут оценить настоящие "машины мечты" - революционные, новаторские и оторванные от реальности.Среди уникальных механизированных экспонатов: Кастом-кар Iron Head (мастерская Trump-Cars), Hot-Rod на базе Ford A 1929 года (коллекция DEN888), GAZ-12 Raggare (мастерская Rockabilly-Garage), Вездеход "Арго" (архив автотехники Владимира Киреева), Гоночный "Москвич-407" Купе, Hot-Rod на базе Ford Eifel 1935 года (мастерская Ford-Market), Rat-Rod V8 на базе Ford Taunus 1939 года (мастерская Ford-Market).Выставка продлится до 10 июля 2022 года.3 июня в 12:00 состоится пресс-мероприятие, посвященное открытию выставки "Секретный гараж". Сбор представителей средств массовой информации – с 12:00 в павильоне №53. Дополнительная информация: пресс-секретарь МВТЦ АМК ФСО России Оксана Серпак, +8 (916) 770-9578, oserpak@list.ru)Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы