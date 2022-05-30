https://ria.ru/20220530/svyaz-1791898410.html

Херсонская область полностью перейдет на российскую мобильную связь

Херсонская область полностью перейдет на российскую мобильную связь - РИА Новости, 30.05.2022

Херсонская область полностью перейдет на российскую мобильную связь

Херсонская область полностью перейдет на российскую мобильную связь, операторы украинской сотовой связи больше работать на территории региона не будут, сообщил... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T23:20

2022-05-30T23:20

2022-05-30T23:20

херсонская область

запорожская область

технологии

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Херсонская область полностью перейдет на российскую мобильную связь, операторы украинской сотовой связи больше работать на территории региона не будут, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее военно-гражданская администрация Херсонской области обратилась к руководству РФ с просьбой использовать возможности российских телекоммуникационных компаний для восстановления сотовой связи в регионе.Обращение было сделано накануне в понедельник после того, как украинские военные в результате обстрелов на линии разграничения перебили кабель телефонной связи, что привело к масштабной аварии на магистральной сети. Без сотовой связи остались абоненты Херсонской и Запорожской областей. До этого в регионах работали как украинские, так и российские операторы сотовой связи.По его словам, понимания, когда бы Украина восстановила поврежденный кабель, нет."Это могло затянуться на недели, поэтому мы не могли допустить, чтобы люди все это время оставались без связи. Сейчас работают операторы только российской связи. Чисто российская связь на территории Херсонской области работает полноценно, 4G. Все как положено. Украинские мобильные операторы работать на территории Херсонской области и освобожденной территории Запорожской области уже работать не будут", - сказал замглавы администрации.По его словам, жители региона уже покупают SIM-карты российского мобильного оператора. "SIM-карты уже поступили в продажу. Доступ к ним есть. Люди покупают и потихоньку связь налаживается", - подчеркнул Стремоусов.Херсонская область в ходе спецоперации РФ на Украине была взята под контроль российских Вооруженных сил. В регионе заявили о планах стать субъектом Российской Федерации.

https://ria.ru/20220530/grazhdanstvo-1791888000.html

херсонская область

запорожская область

украина

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херсонская область , запорожская область, технологии, украина