https://ria.ru/20220530/svyaz-1791876445.html

Более 500 тысяч жителей Херсонской области остались без связи

Более 500 тысяч жителей Херсонской области остались без связи - РИА Новости, 30.05.2022

Более 500 тысяч жителей Херсонской области остались без связи

Обстрелы со стороны украинских войск привели к масштабным авариям и отключению сотовой связи в Херсонской области, без связи остались более 500 тысяч абонентов, РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T20:47

2022-05-30T20:47

2022-05-30T21:26

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Обстрелы со стороны украинских войск привели к масштабным авариям и отключению сотовой связи в Херсонской области, без связи остались более 500 тысяч абонентов, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Как говорится в сообщении Стремоусова в Telegram-канале администрации, разрушены основные узлы связи, произошло глобальное отключение мобильных операторов. Военно-гражданская администрация Херсонской области попросила российские власти помочь восстановить сотовую связь в регионе.Херсонская область в ходе спецоперации была взята под контроль российских Вооруженных сил. В регионе начала работу военно-гражданская администрация, вещают российские телеканалы и радиостанции, заработал крымский оператор сотовой связи. Херсонская область приступила к переходу на российский префикс +7.

https://ria.ru/20220530/proezd-1791639450.html

херсонская область

украина

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херсонская область , украина, вооруженные силы украины