https://ria.ru/20220530/svyaz-1791876445.html
Более 500 тысяч жителей Херсонской области остались без связи
Более 500 тысяч жителей Херсонской области остались без связи - РИА Новости, 30.05.2022
Более 500 тысяч жителей Херсонской области остались без связи
Обстрелы со стороны украинских войск привели к масштабным авариям и отключению сотовой связи в Херсонской области, без связи остались более 500 тысяч абонентов, РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T20:47
2022-05-30T20:47
2022-05-30T21:26
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789945754_0:0:3412:1919_1920x0_80_0_0_907bfcaa1121385a24ec674f9af12f45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Обстрелы со стороны украинских войск привели к масштабным авариям и отключению сотовой связи в Херсонской области, без связи остались более 500 тысяч абонентов, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Как говорится в сообщении Стремоусова в Telegram-канале администрации, разрушены основные узлы связи, произошло глобальное отключение мобильных операторов. Военно-гражданская администрация Херсонской области попросила российские власти помочь восстановить сотовую связь в регионе.Херсонская область в ходе спецоперации была взята под контроль российских Вооруженных сил. В регионе начала работу военно-гражданская администрация, вещают российские телеканалы и радиостанции, заработал крымский оператор сотовой связи. Херсонская область приступила к переходу на российский префикс +7.
https://ria.ru/20220530/proezd-1791639450.html
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789945754_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f582f968d9a07b00970cf8802a66627e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , украина, вооруженные силы украины
20:47 30.05.2022 (обновлено: 21:26 30.05.2022)
Более 500 тысяч жителей Херсонской области остались без связи
В Херсонской области более 500 тысяч абонентов остались без связи из-за обстрелов