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Более 500 тысяч жителей Херсонской области остались без связи - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/svyaz-1791876445.html
Более 500 тысяч жителей Херсонской области остались без связи
Более 500 тысяч жителей Херсонской области остались без связи - РИА Новости, 30.05.2022
Более 500 тысяч жителей Херсонской области остались без связи
Обстрелы со стороны украинских войск привели к масштабным авариям и отключению сотовой связи в Херсонской области, без связи остались более 500 тысяч абонентов, РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T20:47
2022-05-30T21:26
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Обстрелы со стороны украинских войск привели к масштабным авариям и отключению сотовой связи в Херсонской области, без связи остались более 500 тысяч абонентов, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Как говорится в сообщении Стремоусова в Telegram-канале администрации, разрушены основные узлы связи, произошло глобальное отключение мобильных операторов. Военно-гражданская администрация Херсонской области попросила российские власти помочь восстановить сотовую связь в регионе.Херсонская область в ходе спецоперации была взята под контроль российских Вооруженных сил. В регионе начала работу военно-гражданская администрация, вещают российские телеканалы и радиостанции, заработал крымский оператор сотовой связи. Херсонская область приступила к переходу на российский префикс +7.
https://ria.ru/20220530/proezd-1791639450.html
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херсонская область , украина, вооруженные силы украины
20:47 30.05.2022 (обновлено: 21:26 30.05.2022)
 
Более 500 тысяч жителей Херсонской области остались без связи

В Херсонской области более 500 тысяч абонентов остались без связи из-за обстрелов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Херсон
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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Стела на въезде в Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Обстрелы со стороны украинских войск привели к масштабным авариям и отключению сотовой связи в Херсонской области, без связи остались более 500 тысяч абонентов, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Как говорится в сообщении Стремоусова в Telegram-канале администрации, разрушены основные узлы связи, произошло глобальное отключение мобильных операторов. Военно-гражданская администрация Херсонской области попросила российские власти помочь восстановить сотовую связь в регионе.
Херсонская область в ходе спецоперации была взята под контроль российских Вооруженных сил. В регионе начала работу военно-гражданская администрация, вещают российские телеканалы и радиостанции, заработал крымский оператор сотовой связи. Херсонская область приступила к переходу на российский префикс +7.
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
Вчера, 07:58Специальная военная операция на Украине
В Херсоне назвали небезопасным проезд из подконтрольных Киеву регионов
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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