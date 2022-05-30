Херсонская область попросила Россию помочь восстановить сотовую связь

"В связи с этим ВГА региона обращается к руководству Российской Федерации с просьбой использовать возможности российских телекоммуникационных компаний, чтобы помочь восстановить сотовую связь на территории области. Это жизненно важно для нашего региона и будет с благодарностью встречено всеми херсонцами", - говорится сообщении в Telegram-канале администрации региона.