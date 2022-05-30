https://ria.ru/20220530/svyaz-1791844871.html
Херсонская область попросила Россию помочь восстановить сотовую связь
Херсонская область попросила Россию помочь восстановить сотовую связь - РИА Новости, 30.05.2022
Херсонская область попросила Россию помочь восстановить сотовую связь
Военно-гражданская администрация Херсонской области обратилась к руководству РФ с просьбой использовать возможности российских телекоммуникационных компаний для РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:38
2022-05-30T18:38
2022-05-30T20:46
специальная военная операция на украине
россия
технологии
кирилл стремоусов
херсонская область
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Военно-гражданская администрация Херсонской области обратилась к руководству РФ с просьбой использовать возможности российских телекоммуникационных компаний для восстановления сотовой связи в регионе.Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что в результате обстрелов объектов инфраструктуры на территории области без сотовой связи осталось более 500 тысяч абонентов.
https://ria.ru/20220530/svyaz-1791835098.html
россия
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_519:0:2583:1548_1920x0_80_0_0_6d89ee3dd0d2eeb32d6d2e8bce83ab3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, кирилл стремоусов, херсонская область , украина, ситуация в днр и лнр
18:38 30.05.2022 (обновлено: 20:46 30.05.2022)
Херсонская область попросила Россию помочь восстановить сотовую связь
ВГА Херсонской области попросила Россию помочь восстановить сотовую связь