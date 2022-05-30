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Херсонская область попросила Россию помочь восстановить сотовую связь - РИА Новости, 30.05.2022
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Херсонская область попросила Россию помочь восстановить сотовую связь
Херсонская область попросила Россию помочь восстановить сотовую связь - РИА Новости, 30.05.2022
Херсонская область попросила Россию помочь восстановить сотовую связь
Военно-гражданская администрация Херсонской области обратилась к руководству РФ с просьбой использовать возможности российских телекоммуникационных компаний для РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:38
2022-05-30T20:46
специальная военная операция на украине
россия
технологии
кирилл стремоусов
херсонская область
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Военно-гражданская администрация Херсонской области обратилась к руководству РФ с просьбой использовать возможности российских телекоммуникационных компаний для восстановления сотовой связи в регионе.Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что в результате обстрелов объектов инфраструктуры на территории области без сотовой связи осталось более 500 тысяч абонентов.
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россия, технологии, кирилл стремоусов, херсонская область , украина, ситуация в днр и лнр
18:38 30.05.2022 (обновлено: 20:46 30.05.2022)
 
Херсонская область попросила Россию помочь восстановить сотовую связь

ВГА Херсонской области попросила Россию помочь восстановить сотовую связь

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Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Военно-гражданская администрация Херсонской области обратилась к руководству РФ с просьбой использовать возможности российских телекоммуникационных компаний для восстановления сотовой связи в регионе.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что в результате обстрелов объектов инфраструктуры на территории области без сотовой связи осталось более 500 тысяч абонентов.
"В связи с этим ВГА региона обращается к руководству Российской Федерации с просьбой использовать возможности российских телекоммуникационных компаний, чтобы помочь восстановить сотовую связь на территории области. Это жизненно важно для нашего региона и будет с благодарностью встречено всеми херсонцами", - говорится сообщении в Telegram-канале администрации региона.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияТехнологииКирилл СтремоусовХерсонская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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