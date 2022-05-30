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Путин и Эрдоган обсудили безопасность судоходства в Черном и Азовском морях - РИА Новости, 30.05.2022
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Путин и Эрдоган обсудили безопасность судоходства в Черном и Азовском морях
Путин и Эрдоган обсудили безопасность судоходства в Черном и Азовском морях - РИА Новости, 30.05.2022
Путин и Эрдоган обсудили безопасность судоходства в Черном и Азовском морях
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган при обсуждении Украины акцентировали вопросы обеспечения безопасного судоходства в Черном и... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:04
2022-05-30T18:04
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
азовское море
россия
украина
черное море
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган при обсуждении Украины акцентировали вопросы обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом... При обсуждении ситуации на Украине акцент был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях", - говорится в сообщении.
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, азовское море, россия, украина, черное море
18:04 30.05.2022
 
Путин и Эрдоган обсудили безопасность судоходства в Черном и Азовском морях

Путин и Эрдоган сделали акцент на безопасности судоходства в Черном и Азовском морях

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган при обсуждении Украины акцентировали вопросы обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом... При обсуждении ситуации на Украине акцент был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях", - говорится в сообщении.
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Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганАзовское мореРоссияУкраинаЧерное море
 
 
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