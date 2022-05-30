https://ria.ru/20220530/sudokhodstvo-1791829220.html
Путин и Эрдоган обсудили безопасность судоходства в Черном и Азовском морях
Путин и Эрдоган обсудили безопасность судоходства в Черном и Азовском морях - РИА Новости, 30.05.2022
Путин и Эрдоган обсудили безопасность судоходства в Черном и Азовском морях
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган при обсуждении Украины акцентировали вопросы обеспечения безопасного судоходства в Черном и... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:04
2022-05-30T18:04
2022-05-30T18:04
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
азовское море
россия
украина
черное море
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган при обсуждении Украины акцентировали вопросы обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом... При обсуждении ситуации на Украине акцент был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791828906.html
азовское море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, реджеп тайип эрдоган, азовское море, россия, украина, черное море
Путин и Эрдоган обсудили безопасность судоходства в Черном и Азовском морях
Путин и Эрдоган сделали акцент на безопасности судоходства в Черном и Азовском морях