https://ria.ru/20220530/sudokhodstvo-1791829220.html

Путин и Эрдоган обсудили безопасность судоходства в Черном и Азовском морях

Путин и Эрдоган обсудили безопасность судоходства в Черном и Азовском морях - РИА Новости, 30.05.2022

Путин и Эрдоган обсудили безопасность судоходства в Черном и Азовском морях

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган при обсуждении Украины акцентировали вопросы обеспечения безопасного судоходства в Черном и... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T18:04

2022-05-30T18:04

2022-05-30T18:04

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

азовское море

россия

украина

черное море

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган при обсуждении Украины акцентировали вопросы обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом... При обсуждении ситуации на Украине акцент был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791828906.html

азовское море

россия

украина

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, азовское море, россия, украина, черное море