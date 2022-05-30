https://ria.ru/20220530/stroitelstvo-1791749500.html
В липецком селе началось строительство нового ледового дворца
В липецком селе началось строительство нового ледового дворца - РИА Новости, 30.05.2022
В липецком селе началось строительство нового ледового дворца
В селе Хрущевка Липецкого района в рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" началось строительство ледового дворца,... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:23
2022-05-30T14:23
2022-05-30T14:23
липецкая область
игорь артамонов
строительство
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ЛИПЕЦК, 30 мая – РИА Новости. В селе Хрущевка Липецкого района в рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" началось строительство ледового дворца, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, здание дворца будет одноэтажным. Кроме ледового поля в здании разместятся административные и вспомогательные помещения, кабинет врача, помещение для хранения инвентаря, раздевалки и душевые.Артамонов отметил, что ледовый дворец будет доступен для маломобильных граждан и станет не только базой для развития зимних видов спорта, но и площадкой для активного отдыха."В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора и приобщения населения к здоровому образу жизни строятся спортивные сооружения, и поклонников физической культуры становится больше", – сказал Артамонов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, строительство
ЛИПЕЦК, 30 мая – РИА Новости. В селе Хрущевка Липецкого района в рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" началось строительство ледового дворца, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, здание дворца будет одноэтажным. Кроме ледового поля в здании разместятся административные и вспомогательные помещения, кабинет врача, помещение для хранения инвентаря, раздевалки и душевые.
Артамонов отметил, что ледовый дворец будет доступен для маломобильных граждан и станет не только базой для развития зимних видов спорта, но и площадкой для активного отдыха.
"В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора и приобщения населения к здоровому образу жизни строятся спортивные сооружения, и поклонников физической культуры становится больше", – сказал Артамонов
.