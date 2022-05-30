https://ria.ru/20220530/stroitelstvo-1791749500.html

В липецком селе началось строительство нового ледового дворца

В липецком селе началось строительство нового ледового дворца - РИА Новости, 30.05.2022

В липецком селе началось строительство нового ледового дворца

В селе Хрущевка Липецкого района в рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" началось строительство ледового дворца,... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T14:23

2022-05-30T14:23

2022-05-30T14:23

липецкая область

игорь артамонов

строительство

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ЛИПЕЦК, 30 мая – РИА Новости. В селе Хрущевка Липецкого района в рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" началось строительство ледового дворца, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, здание дворца будет одноэтажным. Кроме ледового поля в здании разместятся административные и вспомогательные помещения, кабинет врача, помещение для хранения инвентаря, раздевалки и душевые.Артамонов отметил, что ледовый дворец будет доступен для маломобильных граждан и станет не только базой для развития зимних видов спорта, но и площадкой для активного отдыха."В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора и приобщения населения к здоровому образу жизни строятся спортивные сооружения, и поклонников физической культуры становится больше", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220526/vyplaty-1790892496.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, строительство