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В липецком селе началось строительство нового ледового дворца - РИА Новости, 30.05.2022
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Липецкая область
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В липецком селе началось строительство нового ледового дворца
В липецком селе началось строительство нового ледового дворца - РИА Новости, 30.05.2022
В липецком селе началось строительство нового ледового дворца
В селе Хрущевка Липецкого района в рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" началось строительство ледового дворца,... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:23
2022-05-30T14:23
липецкая область
игорь артамонов
строительство
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ЛИПЕЦК, 30 мая – РИА Новости. В селе Хрущевка Липецкого района в рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" началось строительство ледового дворца, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, здание дворца будет одноэтажным. Кроме ледового поля в здании разместятся административные и вспомогательные помещения, кабинет врача, помещение для хранения инвентаря, раздевалки и душевые.Артамонов отметил, что ледовый дворец будет доступен для маломобильных граждан и станет не только базой для развития зимних видов спорта, но и площадкой для активного отдыха."В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора и приобщения населения к здоровому образу жизни строятся спортивные сооружения, и поклонников физической культуры становится больше", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, строительство
14:23 30.05.2022
 

В липецком селе началось строительство нового ледового дворца

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 30 мая – РИА Новости. В селе Хрущевка Липецкого района в рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" началось строительство ледового дворца, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, здание дворца будет одноэтажным. Кроме ледового поля в здании разместятся административные и вспомогательные помещения, кабинет врача, помещение для хранения инвентаря, раздевалки и душевые.
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Артамонов отметил, что ледовый дворец будет доступен для маломобильных граждан и станет не только базой для развития зимних видов спорта, но и площадкой для активного отдыха.
"В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора и приобщения населения к здоровому образу жизни строятся спортивные сооружения, и поклонников физической культуры становится больше", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновСтроительство
 
 
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