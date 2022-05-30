https://ria.ru/20220530/spsv-1791632702.html
В России создали систему предупреждения столкновения самолетов
В России создали систему предупреждения столкновения самолетов - РИА Новости, 30.05.2022
В России создали систему предупреждения столкновения самолетов
Первая отечественная система предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ) создана в России для всех типов самолетов, сообщил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T03:18
2022-05-30T03:18
2022-05-30T03:23
технологии
безопасность
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россия
сергей бабуров
sukhoi superjet 100 (ssj100)
мс-21
ил-96-400т
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Сергей Сафронов. Первая отечественная система предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ) создана в России для всех типов самолетов, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Навигатор" (создатель системы) Сергей Бабуров.Кроме того, у системы есть режим гибридного наблюдения, то есть наблюдения за воздушной обстановкой в пассивном режиме и активной антенны, которая передает информацию другим воздушным судам о своем местонахождении.СПСВ предназначен для всех типов Ил-96, Sukhoi Superjet-100, Ил-14, МС-21 и других."Сейчас система уже устанавливается на эти самолеты, а проходит испытания на самолете Л-410", — добавил руководитель.По его словам, ранее на все лайнеры ставилась система TCAS американской компании Collins, фактически мирового монополиста."Она настолько сложная, что американцы шли к ней десятилетия. Мы тоже. И это большая удача — сделать такую уникальную систему. Этот прибор ждала вся отечественная индустрия", — подчеркнул гендиректор "Навигатора".Он отметил, что СПСВ впервые была представлена на прошлом МАКСе, но не в гибридном варианте, как сейчас."То есть без системы предупреждения близости земли. Теперь же в данной системе интегрировано несколько дополнительных функций, в том числе распознание контура земли", — заключил Бабуров.
https://ria.ru/20220518/checkmate-1789227882.html
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технологии, безопасность, москва, россия, сергей бабуров, sukhoi superjet 100 (ssj100), мс-21, ил-96-400т
03:18 30.05.2022 (обновлено: 03:23 30.05.2022)
В России создали систему предупреждения столкновения самолетов
Глава "Навигатора" Бабуров: в России создали систему предупреждения столкновения самолетов
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Сергей Сафронов. Первая отечественная система предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ) создана в России для всех типов самолетов, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Навигатор" (создатель системы) Сергей Бабуров.
"Система предупреждения столкновения в воздухе — это первая, уникальная отечественная система, аналогов которой нет. Предупреждает самолеты, выдает сигнал в автопилот для уклонения от столкновения с самолетами. Это венец импортозамещения, это наша инициативная разработка. Это последний блок авионики, которого не хватало нашей авиационной промышленности", — сказал Бабуров.
Кроме того, у системы есть режим гибридного наблюдения, то есть наблюдения за воздушной обстановкой в пассивном режиме и активной антенны, которая передает информацию другим воздушным судам о своем местонахождении.
СПСВ предназначен для всех типов Ил-96, Sukhoi Superjet-100
, Ил-14, МС-21
и других.
"Сейчас система уже устанавливается на эти самолеты, а проходит испытания на самолете Л-410", — добавил руководитель.
По его словам, ранее на все лайнеры ставилась система TCAS американской компании Collins, фактически мирового монополиста.
"Она настолько сложная, что американцы шли к ней десятилетия. Мы тоже. И это большая удача — сделать такую уникальную систему. Этот прибор ждала вся отечественная индустрия", — подчеркнул гендиректор "Навигатора".
Он отметил, что СПСВ впервые была представлена на прошлом МАКСе, но не в гибридном варианте, как сейчас.
"То есть без системы предупреждения близости земли. Теперь же в данной системе интегрировано несколько дополнительных функций, в том числе распознание контура земли", — заключил Бабуров.