https://ria.ru/20220530/spsv-1791632702.html

В России создали систему предупреждения столкновения самолетов

В России создали систему предупреждения столкновения самолетов - РИА Новости, 30.05.2022

В России создали систему предупреждения столкновения самолетов

Первая отечественная система предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ) создана в России для всех типов самолетов, сообщил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T03:18

2022-05-30T03:18

2022-05-30T03:23

технологии

безопасность

москва

россия

сергей бабуров

sukhoi superjet 100 (ssj100)

мс-21

ил-96-400т

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Сергей Сафронов. Первая отечественная система предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ) создана в России для всех типов самолетов, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Навигатор" (создатель системы) Сергей Бабуров.Кроме того, у системы есть режим гибридного наблюдения, то есть наблюдения за воздушной обстановкой в пассивном режиме и активной антенны, которая передает информацию другим воздушным судам о своем местонахождении.СПСВ предназначен для всех типов Ил-96, Sukhoi Superjet-100, Ил-14, МС-21 и других."Сейчас система уже устанавливается на эти самолеты, а проходит испытания на самолете Л-410", — добавил руководитель.По его словам, ранее на все лайнеры ставилась система TCAS американской компании Collins, фактически мирового монополиста."Она настолько сложная, что американцы шли к ней десятилетия. Мы тоже. И это большая удача — сделать такую уникальную систему. Этот прибор ждала вся отечественная индустрия", — подчеркнул гендиректор "Навигатора".Он отметил, что СПСВ впервые была представлена на прошлом МАКСе, но не в гибридном варианте, как сейчас."То есть без системы предупреждения близости земли. Теперь же в данной системе интегрировано несколько дополнительных функций, в том числе распознание контура земли", — заключил Бабуров.

https://ria.ru/20220518/checkmate-1789227882.html

https://ria.ru/20220528/okhotnik-1791355512.html

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технологии, безопасность, москва, россия, сергей бабуров, sukhoi superjet 100 (ssj100), мс-21, ил-96-400т