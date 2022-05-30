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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.05.2022 - РИА Новости, 30.05.2022
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.05.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.05.2022 - РИА Новости, 30.05.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.05.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:19
2022-05-30T13:26
инфографика
украина
россия
луганская народная республика
спецоперация
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 30 мая 2022 годаРакетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, в том числе пункт оперативного командования "Юг" в Николаевской области, а также 593 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях. В городе Николаев российские военные нанесли удар по ангару судостроительного завода "Океан" и уничтожили 15 танков и боевых машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра.Подразделения Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. После того как союзные части зашли в Северодонецк, бои переместились в город. В последние сутки они идут уже за жилую застройку. Кроме того, не прекращаются обстрелы Донецка. Там под огнем оказались две школы и гимназия. Погибли пять человек и 16 получили ранения.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 183 самолета, 128 вертолетов, 1064 беспилотника, 325 зенитных ракетных комплексов, 451 реактивную систему залпового огня, 3323 танка и других бронемашин, 1731 орудие полевой артиллерии и 3294 единицы автомобильной техники.
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украина, россия, луганская народная республика, спецоперация, инфографика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
13:19 30.05.2022 (обновлено: 13:26 30.05.2022)
 

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.05.2022

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации на Украине

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.05.2022Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.05.2022

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 30 мая 2022 года

Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, в том числе пункт оперативного командования "Юг" в Николаевской области, а также 593 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях. В городе Николаев российские военные нанесли удар по ангару судостроительного завода "Океан" и уничтожили 15 танков и боевых машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра.
Подразделения Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. После того как союзные части зашли в Северодонецк, бои переместились в город. В последние сутки они идут уже за жилую застройку. Кроме того, не прекращаются обстрелы Донецка. Там под огнем оказались две школы и гимназия. Погибли пять человек и 16 получили ранения.
За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 183 самолета, 128 вертолетов, 1064 беспилотника, 325 зенитных ракетных комплексов, 451 реактивную систему залпового огня, 3323 танка и других бронемашин, 1731 орудие полевой артиллерии и 3294 единицы автомобильной техники.
 
ИнфографикаУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСпецоперацияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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