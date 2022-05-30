https://ria.ru/20220530/spetsoperatsiya-1791717576.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.05.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.05.2022 - РИА Новости, 30.05.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.05.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T13:19

2022-05-30T13:19

2022-05-30T13:26

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

спецоперация

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 30 мая 2022 годаРакетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, в том числе пункт оперативного командования "Юг" в Николаевской области, а также 593 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях. В городе Николаев российские военные нанесли удар по ангару судостроительного завода "Океан" и уничтожили 15 танков и боевых машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра.Подразделения Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. После того как союзные части зашли в Северодонецк, бои переместились в город. В последние сутки они идут уже за жилую застройку. Кроме того, не прекращаются обстрелы Донецка. Там под огнем оказались две школы и гимназия. Погибли пять человек и 16 получили ранения.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 183 самолета, 128 вертолетов, 1064 беспилотника, 325 зенитных ракетных комплексов, 451 реактивную систему залпового огня, 3323 танка и других бронемашин, 1731 орудие полевой артиллерии и 3294 единицы автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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