https://ria.ru/20220530/spetsoperatsiya-1791715402.html

Российские военные уничтожили украинскую батарею итальянских гаубиц

Российские военные уничтожили украинскую батарею итальянских гаубиц - РИА Новости, 30.05.2022

Российские военные уничтожили украинскую батарею итальянских гаубиц

Минобороны опубликовало кадры уничтожения огневой позиции гаубиц, поставленных Киеву из Италии. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:48

2022-05-30T12:48

2022-05-30T13:57

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения огневой позиции гаубиц, поставленных Киеву из Италии.На видео заметно, что технику разместили за лесопосадкой возле дороги. Затем показан мощный взрыв, накрывающий батарею."После доразведки расчетом беспилотного летательного аппарата по огневой позиции был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом. Объективный контроль БПЛА подтвердил уничтожение российскими артиллеристами артиллерийского взвода украинских националистов с 155 миллиметровыми итальянскими гаубицами", — пояснили в ведомстве.По данным министерства, огневая позиция украинских националистов, вооруженных итальянскими гаубицами, обнаружена средствами артиллерийской разведки.Ранее в СМИ сообщалось, что Италия поставила Украине гаубицы FH70.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — снизила их боевой потенциал. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220530/spetsoperatsiya-1791673415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, италия