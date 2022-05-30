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Российские военные уничтожили украинскую батарею итальянских гаубиц - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/spetsoperatsiya-1791715402.html
Российские военные уничтожили украинскую батарею итальянских гаубиц
Российские военные уничтожили украинскую батарею итальянских гаубиц - РИА Новости, 30.05.2022
Российские военные уничтожили украинскую батарею итальянских гаубиц
Минобороны опубликовало кадры уничтожения огневой позиции гаубиц, поставленных Киеву из Италии. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:48
2022-05-30T13:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
италия
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения огневой позиции гаубиц, поставленных Киеву из Италии.На видео заметно, что технику разместили за лесопосадкой возле дороги. Затем показан мощный взрыв, накрывающий батарею."После доразведки расчетом беспилотного летательного аппарата по огневой позиции был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом. Объективный контроль БПЛА подтвердил уничтожение российскими артиллеристами артиллерийского взвода украинских националистов с 155 миллиметровыми итальянскими гаубицами", — пояснили в ведомстве.По данным министерства, огневая позиция украинских националистов, вооруженных итальянскими гаубицами, обнаружена средствами артиллерийской разведки.Ранее в СМИ сообщалось, что Италия поставила Украине гаубицы FH70.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — снизила их боевой потенциал. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, италия
12:48 30.05.2022 (обновлено: 13:57 30.05.2022)
 
Российские военные уничтожили украинскую батарею итальянских гаубиц

Минобороны: российские военные уничтожили украинскую батарею итальянских гаубиц

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкТранспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор" ВКС России отправляется на выполнение боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС России отправляется на выполнение боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор" ВКС России отправляется на выполнение боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения огневой позиции гаубиц, поставленных Киеву из Италии.
На видео заметно, что технику разместили за лесопосадкой возле дороги. Затем показан мощный взрыв, накрывающий батарею.
"После доразведки расчетом беспилотного летательного аппарата по огневой позиции был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом. Объективный контроль БПЛА подтвердил уничтожение российскими артиллеристами артиллерийского взвода украинских националистов с 155 миллиметровыми итальянскими гаубицами", — пояснили в ведомстве.
По данным министерства, огневая позиция украинских националистов, вооруженных итальянскими гаубицами, обнаружена средствами артиллерийской разведки.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:19Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.05.2022
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Ранее в СМИ сообщалось, что Италия поставила Украине гаубицы FH70.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — снизила их боевой потенциал. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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