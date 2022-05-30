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Россия уничтожила более 450 украинских установок РСЗО за время спецоперации - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/spetsoperatsiya-1791673415.html
Россия уничтожила более 450 украинских установок РСЗО за время спецоперации
Россия уничтожила более 450 украинских установок РСЗО за время спецоперации - РИА Новости, 30.05.2022
Россия уничтожила более 450 украинских установок РСЗО за время спецоперации
Свыше 450 украинских установок реактивных систем залпового огня уже уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:02
2022-05-30T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Свыше 450 украинских установок реактивных систем залпового огня уже уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 самолета, 128 вертолетов, 1064 беспилотных летательных аппарата, 325 зенитных ракетных комплексов, 3323 танка и других боевых бронированных машин, 451 установка реактивных систем залпового огня, 1731 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3294 единицы специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в понедельник.
украина
россия
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Минобороны о поражении пунктов управления ВСУ и уничтожении установок "Град"
ракетами поражены 2 командно-наблюдательных пункта батальонов украинской армии, узел связи и 34 района сосредоточения живой силы и техники. авиацией поражены 3 пункта управления и 67 районов сосредоточения живой силы и техники, уничтожены до 320 националистов и 47 единиц вооружения и техники. уничтожены 4 установки "Град", 46 единиц вооружения и техники и склад боеприпасов в районе Новомихайловки в ДНР. Артиллерийским ударом по ангару на территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и 5 артиллерийских орудий
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:02 30.05.2022 (обновлено: 11:41 30.05.2022)
 
Россия уничтожила более 450 украинских установок РСЗО за время спецоперации

Минобороны: ВС России уничтожили более 450 украинских установок РСЗО за время спецоперации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Свыше 450 украинских установок реактивных систем залпового огня уже уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 самолета, 128 вертолетов, 1064 беспилотных летательных аппарата, 325 зенитных ракетных комплексов, 3323 танка и других боевых бронированных машин, 451 установка реактивных систем залпового огня, 1731 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3294 единицы специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в понедельник.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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