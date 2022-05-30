https://ria.ru/20220530/spetsoperatsiya-1791673415.html
Россия уничтожила более 450 украинских установок РСЗО за время спецоперации
Россия уничтожила более 450 украинских установок РСЗО за время спецоперации - РИА Новости, 30.05.2022
Россия уничтожила более 450 украинских установок РСЗО за время спецоперации
Свыше 450 украинских установок реактивных систем залпового огня уже уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:02
2022-05-30T11:02
2022-05-30T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791684317_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d35f1c03820ebfe955f45cf43722382.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Свыше 450 украинских установок реактивных систем залпового огня уже уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 самолета, 128 вертолетов, 1064 беспилотных летательных аппарата, 325 зенитных ракетных комплексов, 3323 танка и других боевых бронированных машин, 451 установка реактивных систем залпового огня, 1731 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3294 единицы специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в понедельник.
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791684317_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ae3b37212e8c302b494cdb0141279181.jpg
Минобороны о поражении пунктов управления ВСУ и уничтожении установок "Град"
ракетами поражены 2 командно-наблюдательных пункта батальонов украинской армии, узел связи и 34 района сосредоточения живой силы и техники. авиацией поражены 3 пункта управления и 67 районов сосредоточения живой силы и техники, уничтожены до 320 националистов и 47 единиц вооружения и техники. уничтожены 4 установки "Град", 46 единиц вооружения и техники и склад боеприпасов в районе Новомихайловки в ДНР. Артиллерийским ударом по ангару на территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и 5 артиллерийских орудий
2022-05-30T11:02
true
PT2M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:02 30.05.2022 (обновлено: 11:41 30.05.2022)
Россия уничтожила более 450 украинских установок РСЗО за время спецоперации
Минобороны: ВС России уничтожили более 450 украинских установок РСЗО за время спецоперации