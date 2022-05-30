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Россия уничтожила более 450 украинских установок РСЗО за время спецоперации

Россия уничтожила более 450 украинских установок РСЗО за время спецоперации - РИА Новости, 30.05.2022

Россия уничтожила более 450 украинских установок РСЗО за время спецоперации

Свыше 450 украинских установок реактивных систем залпового огня уже уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:02

2022-05-30T11:02

2022-05-30T11:41

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Свыше 450 украинских установок реактивных систем залпового огня уже уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 самолета, 128 вертолетов, 1064 беспилотных летательных аппарата, 325 зенитных ракетных комплексов, 3323 танка и других боевых бронированных машин, 451 установка реактивных систем залпового огня, 1731 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3294 единицы специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в понедельник.

украина

россия

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Ольга Маркова

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Минобороны о поражении пунктов управления ВСУ и уничтожении установок "Град" ракетами поражены 2 командно-наблюдательных пункта батальонов украинской армии, узел связи и 34 района сосредоточения живой силы и техники. авиацией поражены 3 пункта управления и 67 районов сосредоточения живой силы и техники, уничтожены до 320 националистов и 47 единиц вооружения и техники. уничтожены 4 установки "Град", 46 единиц вооружения и техники и склад боеприпасов в районе Новомихайловки в ДНР. Артиллерийским ударом по ангару на территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и 5 артиллерийских орудий 2022-05-30T11:02 true PT2M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков