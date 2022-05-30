https://ria.ru/20220530/spetsoperatsiya-1791672081.html

Российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников

Российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 30.05.2022

Российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских дронов, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T10:57

2022-05-30T10:57

2022-05-30T11:13

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

северодонецк

красногоровка

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских дронов, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Северодонецк, Новочервоное, Василевка Луганской Народной Республики, Пантелеймоновка, Григоровка, Красногоровка, Невельское Донецкой Народной Республики, Петраполье, Петровское Глинское Харьковской области, Чернобаевка и Александровка Херсонской области", - сказал он.Кроме того, в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Каменка, Бражовка Глинское Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 9 украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".

https://ria.ru/20220530/spetsoperatsiya-1791672189.html

харьковская область

северодонецк

красногоровка

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Дарья Буймова

в мире, харьковская область, северодонецк, красногоровка