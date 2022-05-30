https://ria.ru/20220530/spetsoperatsiya-1791672081.html
Российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников
Российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 30.05.2022
Российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских дронов, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:57
2022-05-30T10:57
2022-05-30T11:13
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
северодонецк
красногоровка
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских дронов, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Северодонецк, Новочервоное, Василевка Луганской Народной Республики, Пантелеймоновка, Григоровка, Красногоровка, Невельское Донецкой Народной Республики, Петраполье, Петровское Глинское Харьковской области, Чернобаевка и Александровка Херсонской области", - сказал он.Кроме того, в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Каменка, Бражовка Глинское Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 9 украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".
https://ria.ru/20220530/spetsoperatsiya-1791672189.html
харьковская область
северодонецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, харьковская область, северодонецк, красногоровка
10:57 30.05.2022 (обновлено: 11:13 30.05.2022)
Российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников
Минобороны: российские ПВО сбили 15 украинских беспилотников и девять ракет "Смерч"