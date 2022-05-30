https://ria.ru/20220530/sotrudnichestvo-1791835239.html

Россия выйдет из меморандума с США о связях в гуманитарных науках

Россия выйдет из меморандума с США о связях в гуманитарных науках - РИА Новости, 30.05.2022

Россия выйдет из меморандума с США о связях в гуманитарных науках

Кабмин согласился с идеей МИД о прекращении меморандума между Россией и США о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных наук, образования и СМИ, РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T18:17

2022-05-30T18:17

2022-05-30T20:09

россия

москва

правительство рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Кабмин согласился с идеей МИД о прекращении меморандума между Россией и США о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных наук, образования и СМИ, следует из распоряжения правительства."МИД России уведомить американскую сторону о принятом решении", — отмечается в документе.Стороны подписали меморандум 2 сентября 1998 года в Москве. Он предполагал сотрудничество, в частности, в организации театральных постановок и выставок, распространении учебников, книг и фильмов. Кроме того, Москва и Вашингтон намеревались поощрять изучение русского и английского языков.

https://ria.ru/20220529/vzaimootnosheniya-1791088964.html

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, правительство рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)