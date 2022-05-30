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Россия выйдет из меморандума с США о связях в гуманитарных науках
Россия выйдет из меморандума с США о связях в гуманитарных науках - РИА Новости, 30.05.2022
Россия выйдет из меморандума с США о связях в гуманитарных науках
Кабмин согласился с идеей МИД о прекращении меморандума между Россией и США о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных наук, образования и СМИ, РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:17
2022-05-30T18:17
2022-05-30T20:09
россия
москва
правительство рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Кабмин согласился с идеей МИД о прекращении меморандума между Россией и США о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных наук, образования и СМИ, следует из распоряжения правительства."МИД России уведомить американскую сторону о принятом решении", — отмечается в документе.Стороны подписали меморандум 2 сентября 1998 года в Москве. Он предполагал сотрудничество, в частности, в организации театральных постановок и выставок, распространении учебников, книг и фильмов. Кроме того, Москва и Вашингтон намеревались поощрять изучение русского и английского языков.
https://ria.ru/20220529/vzaimootnosheniya-1791088964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, правительство рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:17 30.05.2022 (обновлено: 20:09 30.05.2022)
Россия выйдет из меморандума с США о связях в гуманитарных науках
Правительство расторгло меморандум о сотрудничестве с США в сфере культуры