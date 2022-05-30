https://ria.ru/20220530/sostoyanie-1791881266.html
Врач рассказал о состоянии пострадавших при теракте в Мелитополе
Врач рассказал о состоянии пострадавших при теракте в Мелитополе - РИА Новости, 30.05.2022
Врач рассказал о состоянии пострадавших при теракте в Мелитополе
Прогноз на восстановление пострадавших при теракте в Мелитополе оценивается как благоприятный, заявил РИА Новости врач городской больницы. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T21:08
2022-05-30T21:08
2022-05-30T21:08
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вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Прогноз на восстановление пострадавших при теракте в Мелитополе оценивается как благоприятный, заявил РИА Новости врач городской больницы."Прогноз восстановления благоприятный", - сказал представитель мелитопольской городской больницы."Сегодня утром к нам поступили двое пациентов: брат и сестра с минно-взрывной травмой. Состояние брата тяжелое, он сейчас находится в реанимационном отделении. Там множественно-оскольчатые ранения лица и шеи, волосистой части головы, перелом левой голени с повреждением артерии", - сказал собеседник агентства.По его словам, вторая пострадавшая - девушка 1994 года рождения - также получила множественные оскольчатые ранение обеих кистей, оскольчатое проникающее ранение в грудную клетку. Ее состояние средней степени тяжести, стабильное.В понедельник в центре Мелитополя был взорван автомобиль, пострадали два волонтера, развозивших гуманитарную помощь, они госпитализированы. Местные власти квалифицировали произошедшее как теракт - на месте найдены поражающие элементы в виде свинцовых шариков. Позже стало известно, что бомба была заложена в уличный люк и взорвалась, когда автомобиль с волонтерами ехал мимо.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791687338_78:0:1002:693_1920x0_80_0_0_ef62d75440348b6fe5f6978eaa848f62.jpg
Врач о пострадавших в результате теракта в Мелитополе
Один из пострадавших в результате теракта в Мелитополе находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказал РИА Новости врач.
2022-05-30T21:08
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PT1M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мелитополь, украина, вооруженные силы украины
Врач рассказал о состоянии пострадавших при теракте в Мелитополе
Врач: прогноз восстановления пострадавших при теракте в Мелитополе благоприятный
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Прогноз на восстановление пострадавших при теракте в Мелитополе оценивается как благоприятный, заявил РИА Новости врач городской больницы.
"Прогноз восстановления благоприятный", - сказал представитель мелитопольской городской больницы.
"Сегодня утром к нам поступили двое пациентов: брат и сестра с минно-взрывной травмой. Состояние брата тяжелое, он сейчас находится в реанимационном отделении. Там множественно-оскольчатые ранения лица и шеи, волосистой части головы, перелом левой голени с повреждением артерии", - сказал собеседник агентства.
По его словам, вторая пострадавшая - девушка 1994 года рождения - также получила множественные оскольчатые ранение обеих кистей, оскольчатое проникающее ранение в грудную клетку. Ее состояние средней степени тяжести, стабильное.
В понедельник в центре Мелитополя
был взорван автомобиль, пострадали два волонтера, развозивших гуманитарную помощь, они госпитализированы. Местные власти квалифицировали произошедшее как теракт - на месте найдены поражающие элементы в виде свинцовых шариков. Позже стало известно, что бомба была заложена в уличный люк и взорвалась, когда автомобиль с волонтерами ехал мимо.