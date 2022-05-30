https://ria.ru/20220530/sostoyanie-1791881266.html

Врач рассказал о состоянии пострадавших при теракте в Мелитополе

Врач рассказал о состоянии пострадавших при теракте в Мелитополе - РИА Новости, 30.05.2022

Врач рассказал о состоянии пострадавших при теракте в Мелитополе

Прогноз на восстановление пострадавших при теракте в Мелитополе оценивается как благоприятный, заявил РИА Новости врач городской больницы. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T21:08

2022-05-30T21:08

2022-05-30T21:08

специальная военная операция на украине

в мире

мелитополь

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791687338_0:84:1082:693_1920x0_80_0_0_34e31ad374b2b9c508f2a99cbf72f1a0.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Прогноз на восстановление пострадавших при теракте в Мелитополе оценивается как благоприятный, заявил РИА Новости врач городской больницы."Прогноз восстановления благоприятный", - сказал представитель мелитопольской городской больницы."Сегодня утром к нам поступили двое пациентов: брат и сестра с минно-взрывной травмой. Состояние брата тяжелое, он сейчас находится в реанимационном отделении. Там множественно-оскольчатые ранения лица и шеи, волосистой части головы, перелом левой голени с повреждением артерии", - сказал собеседник агентства.По его словам, вторая пострадавшая - девушка 1994 года рождения - также получила множественные оскольчатые ранение обеих кистей, оскольчатое проникающее ранение в грудную клетку. Ее состояние средней степени тяжести, стабильное.В понедельник в центре Мелитополя был взорван автомобиль, пострадали два волонтера, развозивших гуманитарную помощь, они госпитализированы. Местные власти квалифицировали произошедшее как теракт - на месте найдены поражающие элементы в виде свинцовых шариков. Позже стало известно, что бомба была заложена в уличный люк и взорвалась, когда автомобиль с волонтерами ехал мимо.

https://ria.ru/20220530/melitopol-1791744182.html

мелитополь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Врач о пострадавших в результате теракта в Мелитополе Один из пострадавших в результате теракта в Мелитополе находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказал РИА Новости врач. 2022-05-30T21:08 true PT1M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мелитополь, украина, вооруженные силы украины