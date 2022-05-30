https://ria.ru/20220530/slovakiya-1791777412.html

В составе ЕС должны быть все страны Европы, заявил премьер Словакии

В составе ЕС должны быть все страны Европы, заявил премьер Словакии - РИА Новости, 30.05.2022

В составе ЕС должны быть все страны Европы, заявил премьер Словакии

В обозримом будущем в состав ЕС должны входить все европейские страны, заявил в понедельник премьер Словакии Эдуард Хегер. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:36

2022-05-30T15:36

2022-05-30T15:36

в мире

европа

грузия

украина

евросоюз

словакия

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ПРАГА, 30 мая – РИА Новости. В обозримом будущем в состав ЕС должны входить все европейские страны, заявил в понедельник премьер Словакии Эдуард Хегер."Амбицией ЕС должно быть, чтобы ее территория равнялась территории Европы, чтобы в ее состав в обозримом будущем входили все европейские страны. Для меня будущее Европы заключается в том, чтобы составной частью Евросоюза были Украина, государства Западных Балкан, а также Грузия и Молдавия. Кроме того, я надеюсь на развитие широкомасштабного сотрудничества ЕС с Великобританией", - заявил Хегер, выступая в Братиславе на Конференции о будущем Европы.По мнению Хегера, ЕС должна оказывать активную помощь странам-кандидатам в выполнении вступительных критериев, и делать это "без задержек". Очень важное значение, по словам Хегера, имеет единение европейских стран, которое было наглядно продемонстрировано в последние месяцы.

https://ria.ru/20220530/ukraina-1791765835.html

европа

грузия

украина

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в мире, европа, грузия, украина, евросоюз, словакия