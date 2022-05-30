https://ria.ru/20220530/siriya-1791787193.html

Сирия обвинила Турцию в этнических чистках

Сирия обвинила Турцию в этнических чистках - РИА Новости, 30.05.2022

Сирия обвинила Турцию в этнических чистках

Дамаск обвинил в понедельник Анкару в проведении этнических чисток на территории САР, говорится в заявлении МИД Сирии. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T16:06

2022-05-30T16:06

2022-05-30T16:15

война в сирии

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дамаск (город)

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сирия

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КАИР, 30 мая – РИА Новости. Дамаск обвинил в понедельник Анкару в проведении этнических чисток на территории САР, говорится в заявлении МИД Сирии.Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, Дамаск отвергает "враждебные действия" Турции, совершенные ею несколько дней назад в окрестностях города Хасеке, в результате которых "погибли и ранены мирные граждане", а также нанесен материальный ущерб."Действия Турции по созданию так называемой "буферной зоны" на территории Сирии являются постыдной агрессией и частью политики этнических и географических чисток, проводимых правительством Эрдогана. Это военные преступления и античеловечные действия, порицаемые Уставом ООН и международным правом", - говорится в заявлении МИД.Также Дамаск укоряет тех, кто "предоставляет прикрытие" турецким властям и оправдывает действия Анкары. МИД вновь напомнил о важности уважения суверенитета САР и обвинил США и западные страны в желании легко получить политический капитал за счет сирийцев.Согласно заявлению МИД, Дамаск оставляет за собой право использовать все легитимные средства для отражения агрессии Турции и ее "агентов из числа террористических группировок".В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ВС начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии.

https://ria.ru/20220513/rpk-1788440519.html

https://ria.ru/20220526/turtsiya-1790968899.html

дамаск (город)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дамаск (город), турция, сирия, оон