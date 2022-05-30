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Сирия обвинила Турцию в этнических чистках - РИА Новости, 30.05.2022
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Война в Сирии
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Сирия обвинила Турцию в этнических чистках
Сирия обвинила Турцию в этнических чистках - РИА Новости, 30.05.2022
Сирия обвинила Турцию в этнических чистках
Дамаск обвинил в понедельник Анкару в проведении этнических чисток на территории САР, говорится в заявлении МИД Сирии. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T16:06
2022-05-30T16:15
война в сирии
в мире
дамаск (город)
турция
сирия
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КАИР, 30 мая – РИА Новости. Дамаск обвинил в понедельник Анкару в проведении этнических чисток на территории САР, говорится в заявлении МИД Сирии.Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, Дамаск отвергает "враждебные действия" Турции, совершенные ею несколько дней назад в окрестностях города Хасеке, в результате которых "погибли и ранены мирные граждане", а также нанесен материальный ущерб."Действия Турции по созданию так называемой "буферной зоны" на территории Сирии являются постыдной агрессией и частью политики этнических и географических чисток, проводимых правительством Эрдогана. Это военные преступления и античеловечные действия, порицаемые Уставом ООН и международным правом", - говорится в заявлении МИД.Также Дамаск укоряет тех, кто "предоставляет прикрытие" турецким властям и оправдывает действия Анкары. МИД вновь напомнил о важности уважения суверенитета САР и обвинил США и западные страны в желании легко получить политический капитал за счет сирийцев.Согласно заявлению МИД, Дамаск оставляет за собой право использовать все легитимные средства для отражения агрессии Турции и ее "агентов из числа террористических группировок".В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ВС начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии.
https://ria.ru/20220513/rpk-1788440519.html
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в мире, дамаск (город), турция, сирия, оон
16:06 30.05.2022 (обновлено: 16:15 30.05.2022)
 
Сирия обвинила Турцию в этнических чистках

МИД Сирии: действия Турции являются агрессией и частью политики этнических чисток

© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкие военные в Сирии
Турецкие военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкие военные в Сирии. Архивное фото
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КАИР, 30 мая – РИА Новости. Дамаск обвинил в понедельник Анкару в проведении этнических чисток на территории САР, говорится в заявлении МИД Сирии.
Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, Дамаск отвергает "враждебные действия" Турции, совершенные ею несколько дней назад в окрестностях города Хасеке, в результате которых "погибли и ранены мирные граждане", а также нанесен материальный ущерб.
"Действия Турции по созданию так называемой "буферной зоны" на территории Сирии являются постыдной агрессией и частью политики этнических и географических чисток, проводимых правительством Эрдогана. Это военные преступления и античеловечные действия, порицаемые Уставом ООН и международным правом", - говорится в заявлении МИД.
Также Дамаск укоряет тех, кто "предоставляет прикрытие" турецким властям и оправдывает действия Анкары. МИД вновь напомнил о важности уважения суверенитета САР и обвинил США и западные страны в желании легко получить политический капитал за счет сирийцев.
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Согласно заявлению МИД, Дамаск оставляет за собой право использовать все легитимные средства для отражения агрессии Турции и ее "агентов из числа террористических группировок".
В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ВС начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии.
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