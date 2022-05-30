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Обстрелянная со стороны ВСУ школа в Донецке сильно пострадала - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/shkola-1791708845.html
Обстрелянная со стороны ВСУ школа в Донецке сильно пострадала
Обстрелянная со стороны ВСУ школа в Донецке сильно пострадала - РИА Новости, 30.05.2022
Обстрелянная со стороны ВСУ школа в Донецке сильно пострадала
Сотрудники Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и МЧС ДНР работают на месте обстрела украинскими войсками школы номер 22... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:32
2022-05-30T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Сотрудники Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и МЧС ДНР работают на месте обстрела украинскими войсками школы номер 22 в Донецке, в результате которого погибли люди, сама школа получила серьезные повреждения, передает корреспондент РИА Новости с места событий.На кадрах, снятых корреспондентом РИА Новости, видно, что обрушились многометровые фрагменты стен на первом и втором этажах.Среди погибших при обстреле Донецка есть подросток, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее штаб сообщил, что число погибших при обстреле Донецка украинскими войсками возросло до шести, еще 14 человек ранены. Мэр города Алексей Кулемзин заявлял, что из-за обстрела повреждены две школы и гимназия. Он также заявил, что удары по Донецку, скорее всего, ведутся из недавно поставленного американского тяжелого вооружения.
https://ria.ru/20220530/donetsk-1791677801.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)
12:32 30.05.2022 (обновлено: 12:33 30.05.2022)
 
Обстрелянная со стороны ВСУ школа в Донецке сильно пострадала

Школа номер 22 в Донецке сильно пострадала после обстрелов со стороны ВСУ

Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Сотрудники Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и МЧС ДНР работают на месте обстрела украинскими войсками школы номер 22 в Донецке, в результате которого погибли люди, сама школа получила серьезные повреждения, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
На кадрах, снятых корреспондентом РИА Новости, видно, что обрушились многометровые фрагменты стен на первом и втором этажах.
Среди погибших при обстреле Донецка есть подросток, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
Ранее штаб сообщил, что число погибших при обстреле Донецка украинскими войсками возросло до шести, еще 14 человек ранены. Мэр города Алексей Кулемзин заявлял, что из-за обстрела повреждены две школы и гимназия. Он также заявил, что удары по Донецку, скорее всего, ведутся из недавно поставленного американского тяжелого вооружения.
Кадры школы в центре Донецка, попавшей под обстрел ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
11:19Специальная военная операция на Украине
Украина обстреливала школы Донецка из американского вооружения
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)
 
 
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