https://ria.ru/20220530/shkola-1791708845.html

Обстрелянная со стороны ВСУ школа в Донецке сильно пострадала

Обстрелянная со стороны ВСУ школа в Донецке сильно пострадала - РИА Новости, 30.05.2022

Обстрелянная со стороны ВСУ школа в Донецке сильно пострадала

Сотрудники Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и МЧС ДНР работают на месте обстрела украинскими войсками школы номер 22... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:32

2022-05-30T12:32

2022-05-30T12:33

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Сотрудники Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и МЧС ДНР работают на месте обстрела украинскими войсками школы номер 22 в Донецке, в результате которого погибли люди, сама школа получила серьезные повреждения, передает корреспондент РИА Новости с места событий.На кадрах, снятых корреспондентом РИА Новости, видно, что обрушились многометровые фрагменты стен на первом и втором этажах.Среди погибших при обстреле Донецка есть подросток, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее штаб сообщил, что число погибших при обстреле Донецка украинскими войсками возросло до шести, еще 14 человек ранены. Мэр города Алексей Кулемзин заявлял, что из-за обстрела повреждены две школы и гимназия. Он также заявил, что удары по Донецку, скорее всего, ведутся из недавно поставленного американского тяжелого вооружения.

https://ria.ru/20220530/donetsk-1791677801.html

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Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)