https://ria.ru/20220530/shkola-1791691935.html

Директор школы в Донецке, обстрелянной ВСУ, рассказала о погибших

Директор школы в Донецке, обстрелянной ВСУ, рассказала о погибших - РИА Новости, 30.05.2022

Директор школы в Донецке, обстрелянной ВСУ, рассказала о погибших

Двое работников 22-й школы Донецка погибли в понедельник в результате украинских обстрелов, сообщила журналистам директор школы Ольга Рачинская. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:59

2022-05-30T11:59

2022-05-30T12:50

специальная военная операция на украине

в мире

днр

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 мая – РИА Новости. Двое работников 22-й школы Донецка погибли в понедельник в результате украинских обстрелов, сообщила журналистам директор школы Ольга Рачинская."Двое погибших работников, техработники 65 – 70 лет", - сказала она.По словам директора школы, много учителей посечены осколками."Это обычная школа. Тут нет ничего – ни военных, ничего. Это самая обычная школа. Здесь проводились уроки, сейчас до сих пор у нас дети висят на связи", - сказала Рачинская.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявлял, что две школы и гимназия повреждены из-за украинских обстрелов, есть раненые. Позднее он сообщил, что пять человек погибли из-за обстрела, трое из них в школах, еще 14 пострадали.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220530/donetsk-1791683251.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Директор 22-й школы Донецка о раненых и погибших сотрудниках Донецк. Звуки взрывов от украинского удара по школам в центре города попали на видеосъёмку корреспондентов РИА Новости. Директор школы рассказала о последствиях обстрела и гибели сотрудников, многие учителя ранены. 2022-05-30T11:59 true PT1M35S

Кадры школы в центре Донецка, попавшей под обстрел ВСУ Первые кадры РИА Новости от 22-й школы в центре Донецка, попавшей под обстрел украинских силовиков. 2022-05-30T11:59 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр, вооруженные силы украины