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Чувашия возьмет шефство над двумя заводами в Донбассе
Чувашия возьмет шефство над двумя заводами в Донбассе - РИА Новости, 30.05.2022
Чувашия возьмет шефство над двумя заводами в Донбассе
Чувашия берет шефство над двумя электротехническими заводами в Донбассе – Донецким и Торезским, заявил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:17
2022-05-30T15:17
2022-05-30T15:17
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чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Чувашия берет шефство над двумя электротехническими заводами в Донбассе – Донецким и Торезским, заявил глава республики Олег Николаев.Ранее сообщалось, что Чувашия поможет восстановить Донецкий электротехнический завод, взяв над ним шефство."Мы видим перед собой конкретную задачу помочь ДНР в восстановлении промышленности и энергетики. Чувашия берет под шефство два электротехнических завода – Донецкий и Торезский заводы, а также локализует производства блочно-модульных зданий. Окажем содействие в восстановлении кооперационных цепочек для производства электротехнического оборудования, в котором нуждаются территории населенных пунктов ДНР", - написал Николаев в своем Telegram-канале.По его словам, важно, чтобы в кратчайшие сроки заводы заработали. "Масштаб разрушений инфраструктуры энергообеспечения в среднем 60-70%, а где-то и 90%. Мы договорились о том, что уже сейчас, если потребуется, коллективы заводов под нашим шефством будут обеспечиваться заработной платой, даже во время процесса наладки всего производства", - отметил глава Чувашии.Он также сообщил, что важной задачей является привлечение и подготовка местных кадров. Для этого в ближайшее время планируется подписание соглашения между Чувашским государственным университетом имени Ильи Ульянова и Донецким национальным техническим университетом.
https://ria.ru/20220530/donbass-1791755716.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, чувашская республика (чувашия)
Чувашия возьмет шефство над двумя заводами в Донбассе
Глава Чувашии Николаев: республика возьмет шефство над Донецким и Торезским заводами