https://ria.ru/20220530/shefstvo-1791769739.html

Чувашия возьмет шефство над двумя заводами в Донбассе

Чувашия возьмет шефство над двумя заводами в Донбассе - РИА Новости, 30.05.2022

Чувашия возьмет шефство над двумя заводами в Донбассе

Чувашия берет шефство над двумя электротехническими заводами в Донбассе – Донецким и Торезским, заявил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:17

2022-05-30T15:17

2022-05-30T15:17

в мире

донецкая народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

чувашская республика (чувашия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746827693_0:158:2860:1767_1920x0_80_0_0_4be5ac909a8df6fefa94445f83c69660.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Чувашия берет шефство над двумя электротехническими заводами в Донбассе – Донецким и Торезским, заявил глава республики Олег Николаев.Ранее сообщалось, что Чувашия поможет восстановить Донецкий электротехнический завод, взяв над ним шефство."Мы видим перед собой конкретную задачу помочь ДНР в восстановлении промышленности и энергетики. Чувашия берет под шефство два электротехнических завода – Донецкий и Торезский заводы, а также локализует производства блочно-модульных зданий. Окажем содействие в восстановлении кооперационных цепочек для производства электротехнического оборудования, в котором нуждаются территории населенных пунктов ДНР", - написал Николаев в своем Telegram-канале.По его словам, важно, чтобы в кратчайшие сроки заводы заработали. "Масштаб разрушений инфраструктуры энергообеспечения в среднем 60-70%, а где-то и 90%. Мы договорились о том, что уже сейчас, если потребуется, коллективы заводов под нашим шефством будут обеспечиваться заработной платой, даже во время процесса наладки всего производства", - отметил глава Чувашии.Он также сообщил, что важной задачей является привлечение и подготовка местных кадров. Для этого в ближайшее время планируется подписание соглашения между Чувашским государственным университетом имени Ильи Ульянова и Донецким национальным техническим университетом.

https://ria.ru/20220530/donbass-1791755716.html

https://ria.ru/20220525/perepodgotovka-1790625798.html

донецкая народная республика

россия

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, чувашская республика (чувашия)