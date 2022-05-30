https://ria.ru/20220530/serbiya-1791806133.html

Евродепутат пообещала усилить давление на Сербию ради санкций против России

Евродепутат пообещала усилить давление на Сербию ради санкций против России - РИА Новости, 30.05.2022

Евродепутат пообещала усилить давление на Сербию ради санкций против России

Внешнеполитическое давление на руководство Сербии с тем, чтобы оно поддержало санкции Запада в отношении России, будет увеличено, Белград должен выбрать... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T16:45

2022-05-30T16:45

2022-05-30T16:45

в мире

евросоюз

европарламент

санкции в отношении россии

сербия

россия

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БЕЛГРАД, 30 мая - РИА Новости. Внешнеполитическое давление на руководство Сербии с тем, чтобы оно поддержало санкции Запада в отношении России, будет увеличено, Белград должен выбрать сторону, заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон.Фон Крамон в понедельник находится в Белграде. Ее принял президент Сербии Александр Вучич, с которым депутат Европарламента провела разговор за закрытыми дверями. В понедельник в сербскую столицу на встречу с главой государства также прибывает комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи. Вучич во вторник приносит присягу в Скупщине (парламенте) и вступает во второй президентский срок."Евросоюз весьма заинтересован в сближении Сербии с ЕС, но решать, конечно, предстоит Сербии. Мы четко ставим в известность, что наши европейские партнеры должны соответствовать нашими европейскими мерами, это предполагает и санкции, и об этом мы разговаривали", - заявила фон Крамон в эфире телеканала N1."Давление по этому вопросу будет увеличиваться. Это не зависит от ЕС, это решение, которое вы сами должны принять – на чьей вы стороне, видит ли кто-то свое место в ЕС, в европейской семье. Сербия определенно – европейское государство, в наших интересах, чтобы Сербия согласовала свою политику с ЕС", - подчеркнула депутат Европарламента. Она также призвала официальный Белград снизить зависимость от энергоносителей из России и высказалась за то, чтобы самопровозглашенная республика Косово однажды "заняла свое место в ЕС наравне с Сербией".Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии сообщил, что власти Сербии согласно решению национального Совбеза поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

https://ria.ru/20220523/sanktsii-1790198339.html

https://ria.ru/20220515/serbiya-1788649573.html

https://ria.ru/20220505/yugoslaviya-1787039951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, европарламент, санкции в отношении россии, сербия, россия