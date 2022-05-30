Евродепутат пообещала усилить давление на Сербию ради санкций против России
Евродепутат фон Крамон пообещала усилить давление на Сербию ради санкций против России
Здание Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 мая - РИА Новости. Внешнеполитическое давление на руководство Сербии с тем, чтобы оно поддержало санкции Запада в отношении России, будет увеличено, Белград должен выбрать сторону, заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон.
Фон Крамон в понедельник находится в Белграде. Ее принял президент Сербии Александр Вучич, с которым депутат Европарламента провела разговор за закрытыми дверями. В понедельник в сербскую столицу на встречу с главой государства также прибывает комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи. Вучич во вторник приносит присягу в Скупщине (парламенте) и вступает во второй президентский срок.
"Евросоюз весьма заинтересован в сближении Сербии с ЕС, но решать, конечно, предстоит Сербии. Мы четко ставим в известность, что наши европейские партнеры должны соответствовать нашими европейскими мерами, это предполагает и санкции, и об этом мы разговаривали", - заявила фон Крамон в эфире телеканала N1.
"Давление по этому вопросу будет увеличиваться. Это не зависит от ЕС, это решение, которое вы сами должны принять – на чьей вы стороне, видит ли кто-то свое место в ЕС, в европейской семье. Сербия определенно – европейское государство, в наших интересах, чтобы Сербия согласовала свою политику с ЕС", - подчеркнула депутат Европарламента. Она также призвала официальный Белград снизить зависимость от энергоносителей из России и высказалась за то, чтобы самопровозглашенная республика Косово однажды "заняла свое место в ЕС наравне с Сербией".
Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.
Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии сообщил, что власти Сербии согласно решению национального Совбеза поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.