https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791876018.html

Колумнист Guardian призвал Евросоюз отказаться от антироссийских санкций

Колумнист Guardian призвал Евросоюз отказаться от антироссийских санкций - РИА Новости, 30.05.2022

Колумнист Guardian призвал Евросоюз отказаться от антироссийских санкций

Колумнист британской газеты Guardian Саймон Дженкинс призвал Евросоюз забыть о санкциях против России, так как они, по его мнению, приносят ЕС "больше вреда,... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T20:45

2022-05-30T20:45

2022-05-30T20:45

россия

владимир путин

украина

европа

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

великобритания

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Колумнист британской газеты Guardian Саймон Дженкинс призвал Евросоюз забыть о санкциях против России, так как они, по его мнению, приносят ЕС "больше вреда, чем пользы"."ЕС должен забыть о санкциях – они приносят больше вреда, чем пользы... Вместо того, чтобы заставить Россию покинуть Украину, они причиняют огромные страдания всему миру, поскольку цены на продовольствие и энергоносители стремительно растут", - пишет Дженкинс в своей статье, опубликованной в газете в понедельник.Автор статьи обращает внимание читателей, что зимой этого года 6 миллионов домохозяйств в Великобритании, как и потребители по всей Европе, могут столкнуться с возможностью отключения электроэнергии по утрам и вечерам из-за сохранения санкций, направленных против России.При этом страны Евросоюза продолжают ежедневно выплачивать России около 1 миллиарда долларов за поставки нефти и газа на свою территорию.Сложившаяся непростая ситуация, по мнению Дженкинса, отчетливо указывает на то, что "ЕС в Брюсселе, похоже, не знает, что делать" в отношении стратегии санкционного давления на Россию. "Настоящая причина заключается в том, что споры по поводу санкционного оружия свелись к риторике мачо", - подытоживает автор статьи.По мнению колумниста, предполагалось, что санкции должны были заставить изменить "неприемлемую политику" РФ. " Такое случается редко, если вообще когда-либо случается, и в случае с Россией это демонстративно провалилось", - признает неудачу санкционной стратегии Евросоюза Дженкинс.Автор статьи подчеркивает, что санкции нанесли ущерб кредитоспособности России, однако, по данным колумниста, увеличение цен на газ на 70% существенно увеличил платежный баланс РФ.Саймон Дженкинс отмечает, что миллионы обычных граждан по всей Европе могут пострадать из-за резкого роста цен на продовольствие и энергоносители. "Линии снабжения нарушены. Торговые связи рушатся. Жертвами в подавляющем большинстве являются бедняки", - пишет автор.Санкции не достигли своей цели - выведения войск РФ с территории Украины - однако вред, нанесенный Евросоюзу и остальному миру их введением против России сейчас очевиден, пишет колумнист."Они обречены на провал и бессмысленно жестоки", - подытоживает Дженкинс.Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791861964.html

https://ria.ru/20220530/vengriya-1791799089.html

https://ria.ru/20220529/sanktsii-1791618680.html

https://ria.ru/20220518/energetika-1789238170.html

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