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СМИ: премьер Словакии пытался убедить Орбана сохранить единство в санкциях - РИА Новости, 30.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791865539.html
СМИ: премьер Словакии пытался убедить Орбана сохранить единство в санкциях
СМИ: премьер Словакии пытался убедить Орбана сохранить единство в санкциях - РИА Новости, 30.05.2022
СМИ: премьер Словакии пытался убедить Орбана сохранить единство в санкциях
Словацкий премьер Эдуард Хегер перед началось саммита ЕС в Брюсселе встретился с венгерским коллегой Виктором Орбаном и попытался уговорить его сохранить... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T19:25
2022-05-30T20:29
специальная военная операция на украине
в мире
виктор орбан
цены на нефть
владимир путин
брюссель
венгрия
евросоюз
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ПРАГА, 30 мая - РИА Новости. Словацкий премьер Эдуард Хегер перед началось саммита ЕС в Брюсселе встретился с венгерским коллегой Виктором Орбаном и попытался уговорить его сохранить единство действий ЕС в вопросе антироссийских санкций, сообщил братиславский телеканал ТА3."Словацкий премьер Эдуард Хегер по приезде на внеочередной саммит ЕС в Брюсселе встретился с венгерским премьером Виктором Орбаном и попытался "взять его на борт", то есть, убедить его в том, чтобы Венгрия согласилась с компромиссным вариантом эмбарго в отношении российской нефти", - сообщило издание.Хегер выразил надежду, что ему удалось уговорить премьера Венгрии."Моей целью (на переговорах с Орбаном) было "взять его на борт", потому что важно сохранить единство и принять шестой пакет санкций. Все понимают, что деньги, которые мы платим за российские газ и нефть, финансируют российскую войну на Украине. Это было целью нашей дискуссии, и я надеюсь, что она удалась", - цитирует издание Хегера.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791861964.html
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в мире, виктор орбан, цены на нефть, владимир путин, брюссель, венгрия, евросоюз, украина, словакия, ситуация в днр и лнр
19:25 30.05.2022 (обновлено: 20:29 30.05.2022)
 
СМИ: премьер Словакии пытался убедить Орбана сохранить единство в санкциях

Телеканал ТА3: премьер Словакии пытался уговорить Орбана сохранить единство ЕС в санкциях

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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ПРАГА, 30 мая - РИА Новости. Словацкий премьер Эдуард Хегер перед началось саммита ЕС в Брюсселе встретился с венгерским коллегой Виктором Орбаном и попытался уговорить его сохранить единство действий ЕС в вопросе антироссийских санкций, сообщил братиславский телеканал ТА3.
"Словацкий премьер Эдуард Хегер по приезде на внеочередной саммит ЕС в Брюсселе встретился с венгерским премьером Виктором Орбаном и попытался "взять его на борт", то есть, убедить его в том, чтобы Венгрия согласилась с компромиссным вариантом эмбарго в отношении российской нефти", - сообщило издание.
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Хегер выразил надежду, что ему удалось уговорить премьера Венгрии.
"Моей целью (на переговорах с Орбаном) было "взять его на борт", потому что важно сохранить единство и принять шестой пакет санкций. Все понимают, что деньги, которые мы платим за российские газ и нефть, финансируют российскую войну на Украине. Это было целью нашей дискуссии, и я надеюсь, что она удалась", - цитирует издание Хегера.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиктор ОрбанЦены на нефтьВладимир ПутинБрюссельВенгрияЕвросоюзУкраинаСловакияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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