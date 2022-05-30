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Глава Евросовета надеется скоро продвинуться в согласовании новых санкций - РИА Новости, 30.05.2022
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Глава Евросовета надеется скоро продвинуться в согласовании новых санкций
Глава Евросовета надеется скоро продвинуться в согласовании новых санкций - РИА Новости, 30.05.2022
Глава Евросовета надеется скоро продвинуться в согласовании новых санкций
Глава Евросовета Шарль Мишель надеется "в ближайшие часы" продвинуться в согласовании шестого пакета антироссийских санкций. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T16:54
2022-05-30T17:00
санкции в отношении россии
в мире
евросоюз
евросовет
шарль мишель
россия
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель надеется "в ближайшие часы" продвинуться в согласовании шестого пакета антироссийских санкций."Предстоящие часы должны стать моментом, когда мы примем решение, сделаем шаг вперед. Есть озабоченности, опасения. Это сложный процесс… Я приветствую все усилия по достижению единой позиции по этому вопросу", - сказал он перед началом внеочередного саммита стран Евросоюза в Брюсселе.
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санкции в отношении россии, в мире, евросоюз, евросовет, шарль мишель, россия
16:54 30.05.2022 (обновлено: 17:00 30.05.2022)
 
Глава Евросовета надеется скоро продвинуться в согласовании новых санкций

Глава Евросовета Мишель надеется скоро продвинуться в согласовании шестого пакета санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги над зданием Евросовета
Флаги над зданием Евросовета - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги над зданием Евросовета. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель надеется "в ближайшие часы" продвинуться в согласовании шестого пакета антироссийских санкций.
"Предстоящие часы должны стать моментом, когда мы примем решение, сделаем шаг вперед. Есть озабоченности, опасения. Это сложный процесс… Я приветствую все усилия по достижению единой позиции по этому вопросу", - сказал он перед началом внеочередного саммита стран Евросоюза в Брюсселе.
Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 18:29
ЕС не смог принять шестой пакет антироссийских санкций
 
Санкции в отношении РоссииВ миреЕвросоюзЕвросоветШарль МишельРоссия
 
 
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