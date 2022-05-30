https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791809179.html

Глава Евросовета надеется скоро продвинуться в согласовании новых санкций

Глава Евросовета надеется скоро продвинуться в согласовании новых санкций - РИА Новости, 30.05.2022

Глава Евросовета надеется скоро продвинуться в согласовании новых санкций

Глава Евросовета Шарль Мишель надеется "в ближайшие часы" продвинуться в согласовании шестого пакета антироссийских санкций. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T16:54

2022-05-30T16:54

2022-05-30T17:00

санкции в отношении россии

в мире

евросоюз

евросовет

шарль мишель

россия

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БРЮССЕЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель надеется "в ближайшие часы" продвинуться в согласовании шестого пакета антироссийских санкций."Предстоящие часы должны стать моментом, когда мы примем решение, сделаем шаг вперед. Есть озабоченности, опасения. Это сложный процесс… Я приветствую все усилия по достижению единой позиции по этому вопросу", - сказал он перед началом внеочередного саммита стран Евросоюза в Брюсселе.

https://ria.ru/20220518/sanktsii-1789315785.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, евросоюз, евросовет, шарль мишель, россия