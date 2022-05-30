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Глава ЕК не ждет согласования шестого пакета санкций в ближайшие 48 часов - РИА Новости, 30.05.2022
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Глава ЕК не ждет согласования шестого пакета санкций в ближайшие 48 часов
Глава ЕК не ждет согласования шестого пакета санкций в ближайшие 48 часов - РИА Новости, 30.05.2022
Глава ЕК не ждет согласования шестого пакета санкций в ближайшие 48 часов
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассчитывает на скорое согласование шестого пакета санкций против РФ, но не в ближайшие 48 часов. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T16:08
2022-05-30T16:27
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
жозеп боррель
украина
венгрия
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассчитывает на скорое согласование шестого пакета санкций против РФ, но не в ближайшие 48 часов.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против РФ будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию", а также ограничения по импорту нефти.Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.Постоянные представители стран Евросоюза в воскресенье провели встречу в Брюсселе для обсуждения шестого пакета антироссийских санкций. По словам источника, работа будет продолжена в понедельник, переговоры идут сложно.Еврокомиссия в марте предложила разработать специальный план для Евросоюза, который может позволить снизить на две трети - то есть примерно на 100 миллиардов кубометров - спрос на российский газ в 2022 году. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале мая заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против России комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".
https://ria.ru/20220530/embargo-1791758989.html
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еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, жозеп боррель, украина, венгрия, евросоюз, санкции в отношении россии
16:08 30.05.2022 (обновлено: 16:27 30.05.2022)
 
Глава ЕК не ждет согласования шестого пакета санкций в ближайшие 48 часов

Урсула фон дер Ляйен не ожидает согласования шестого пакета санкций в ближайшие 48 часов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассчитывает на скорое согласование шестого пакета санкций против РФ, но не в ближайшие 48 часов.
"Мы пока еще не достигли цели, но продвинулись. Я не ожидаю, что вопрос будет решен в течение 48 часов, но уверена, что в итоге мы найдем решение", - сказала она.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против РФ будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию", а также ограничения по импорту нефти.
Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.
Постоянные представители стран Евросоюза в воскресенье провели встречу в Брюсселе для обсуждения шестого пакета антироссийских санкций. По словам источника, работа будет продолжена в понедельник, переговоры идут сложно.
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
14:50
Источник: лидеры ЕС намерены договориться по эмбарго на российскую нефть
Еврокомиссия в марте предложила разработать специальный план для Евросоюза, который может позволить снизить на две трети - то есть примерно на 100 миллиардов кубометров - спрос на российский газ в 2022 году. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале мая заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против России комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 14:38
Глава ЕК представила план энергетической реформы в Евросоюзе
 
ЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенЖозеп БоррельУкраинаВенгрияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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