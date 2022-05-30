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Bloomberg: ЕС исчерпал инструменты, которыми может навредить России - РИА Новости, 30.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791783163.html
Bloomberg: ЕС исчерпал инструменты, которыми может навредить России
Bloomberg: ЕС исчерпал инструменты, которыми может навредить России - РИА Новости, 30.05.2022
Bloomberg: ЕС исчерпал инструменты, которыми может навредить России
В Евросоюзе назревает разочарование тем, что вводимые им санкции достигли предела возможного вреда, который они в состоянии причинить России, говорится в статье РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:54
2022-05-30T16:36
специальная военная операция на украине
в мире
евросоюз
еврокомиссия
россия
венгрия
греция
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Евросоюзе назревает разочарование тем, что вводимые им санкции достигли предела возможного вреда, который они в состоянии причинить России, говорится в статье Джона Фоллейна и Альберто Нарделли для Bloomberg.Авторы напомнили о планах ЕС ввести эмбарго на поставки российской нефти в рамках очередного пакета санкций. Так, ранее выяснилось, что Греция не позволила ввести запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны танкерами стран — членов ЕС, а Венгрия выступает против эмбарго. Кроме того, обозреватели отметили, что многие страны согласились перейти на рублевые расчеты за российский газ.Бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи также выразила опасения, что ЕС не сможет ввести нефтяное эмбарго и единство внутри союза начнет разрушаться."Европейские общества не желают терпеть боль санкций, и это замедляет темпы их введения", — добавила она.В материале также приводится заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что отказ от российской нефти будет болезненным для ЕС. Среди трудностей авторы отмечают: эта мера приведет к ударам по национальным финансовым системам членов ЕС.В то же время Россия продолжает продавать энергоресурсы и, по некоторым данным, в этом году заработает около 320 миллиардов долларов на экспорте. При этом ЕС планирует отказаться от российского газа лишь к 2027 году, но даже эти намерения авторы называют излишне амбициозными.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда государств сообщили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ предпринимает действия для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели расчеты за газ для недружественных стран в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220530/norvegiya-1791763464.html
https://ria.ru/20220529/nato-1791499005.html
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, россия, венгрия, греция, урсула фон дер ляйен, жозеп боррель, санкции в отношении россии
15:54 30.05.2022 (обновлено: 16:36 30.05.2022)
 
Bloomberg: ЕС исчерпал инструменты, которыми может навредить России

Аналитики Bloomberg Фоллейн и Нарделли: ЕС исчерпал возможности навредить России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ЕС у здания представительства Европейского союза в Москве
Флаг ЕС у здания представительства Европейского союза в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ЕС у здания представительства Европейского союза в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Евросоюзе назревает разочарование тем, что вводимые им санкции достигли предела возможного вреда, который они в состоянии причинить России, говорится в статье Джона Фоллейна и Альберто Нарделли для Bloomberg.
Авторы напомнили о планах ЕС ввести эмбарго на поставки российской нефти в рамках очередного пакета санкций. Так, ранее выяснилось, что Греция не позволила ввести запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны танкерами стран — членов ЕС, а Венгрия выступает против эмбарго. Кроме того, обозреватели отметили, что многие страны согласились перейти на рублевые расчеты за российский газ.

"Некоторые лидеры теперь склоняются к размытому соглашению, которое позволит продолжать поставки по ключевому трубопроводу в Венгрию и другие страны", — говорится в публикации.

Бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи также выразила опасения, что ЕС не сможет ввести нефтяное эмбарго и единство внутри союза начнет разрушаться.
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"Европейские общества не желают терпеть боль санкций, и это замедляет темпы их введения", — добавила она.
В материале также приводится заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что отказ от российской нефти будет болезненным для ЕС. Среди трудностей авторы отмечают: эта мера приведет к ударам по национальным финансовым системам членов ЕС.
В то же время Россия продолжает продавать энергоресурсы и, по некоторым данным, в этом году заработает около 320 миллиардов долларов на экспорте. При этом ЕС планирует отказаться от российского газа лишь к 2027 году, но даже эти намерения авторы называют излишне амбициозными.
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В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ предпринимает действия для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели расчеты за газ для недружественных стран в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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