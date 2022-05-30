15:54 30.05.2022 (обновлено: 16:36 30.05.2022)
Bloomberg: ЕС исчерпал инструменты, которыми может навредить России
Аналитики Bloomberg Фоллейн и Нарделли: ЕС исчерпал возможности навредить России
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ЕС у здания представительства Европейского союза в Москве
Флаг ЕС у здания представительства Европейского союза в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Евросоюзе назревает разочарование тем, что вводимые им санкции достигли предела возможного вреда, который они в состоянии причинить России, говорится в статье Джона Фоллейна и Альберто Нарделли для Bloomberg.
Авторы напомнили о планах ЕС ввести эмбарго на поставки российской нефти в рамках очередного пакета санкций. Так, ранее выяснилось, что Греция не позволила ввести запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны танкерами стран — членов ЕС, а Венгрия выступает против эмбарго. Кроме того, обозреватели отметили, что многие страны согласились перейти на рублевые расчеты за российский газ.
"Некоторые лидеры теперь склоняются к размытому соглашению, которое позволит продолжать поставки по ключевому трубопроводу в Венгрию и другие страны", — говорится в публикации.
Бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи также выразила опасения, что ЕС не сможет ввести нефтяное эмбарго и единство внутри союза начнет разрушаться.
"Европейские общества не желают терпеть боль санкций, и это замедляет темпы их введения", — добавила она.
В материале также приводится заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что отказ от российской нефти будет болезненным для ЕС. Среди трудностей авторы отмечают: эта мера приведет к ударам по национальным финансовым системам членов ЕС.
В то же время Россия продолжает продавать энергоресурсы и, по некоторым данным, в этом году заработает около 320 миллиардов долларов на экспорте. При этом ЕС планирует отказаться от российского газа лишь к 2027 году, но даже эти намерения авторы называют излишне амбициозными.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда государств сообщили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ предпринимает действия для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели расчеты за газ для недружественных стран в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.