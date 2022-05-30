https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791647719.html

Постпреды ЕС попытаются согласовать санкции против России перед саммитом

Постпреды ЕС попытаются согласовать санкции против России перед саммитом - РИА Новости, 30.05.2022

Постпреды ЕС попытаются согласовать санкции против России перед саммитом

Постпреды стран-членов ЕС обсудят в понедельник перед саммитом ЕС согласование шестого пакета санкций против России, говорится в сообщении делегации... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T09:22

2022-05-30T09:22

2022-05-30T09:22

в мире

шарль мишель

брюссель

украина

евросовет

евросоюз

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg

БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Постпреды стран-членов ЕС обсудят в понедельник перед саммитом ЕС согласование шестого пакета санкций против России, говорится в сообщении делегации председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Франции."Постоянные представители соберутся в понедельник утром, чтобы изучить подготовку шестого пакета санкций против России", - говорится в сообщении делегации в Twitter.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что надеется на согласование нового пакета антироссийских санкций до конца мая.Саммит ЕС пройдет в Брюсселе 30-31 мая, он будет в основном посвящен Украине.

https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791634213.html

брюссель

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, шарль мишель, брюссель, украина, евросовет, евросоюз, россия