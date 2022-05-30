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Постпреды ЕС попытаются согласовать санкции против России перед саммитом - РИА Новости, 30.05.2022
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Постпреды ЕС попытаются согласовать санкции против России перед саммитом
Постпреды ЕС попытаются согласовать санкции против России перед саммитом - РИА Новости, 30.05.2022
Постпреды ЕС попытаются согласовать санкции против России перед саммитом
Постпреды стран-членов ЕС обсудят в понедельник перед саммитом ЕС согласование шестого пакета санкций против России, говорится в сообщении делегации... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T09:22
2022-05-30T09:22
в мире
шарль мишель
брюссель
украина
евросовет
евросоюз
россия
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Постпреды стран-членов ЕС обсудят в понедельник перед саммитом ЕС согласование шестого пакета санкций против России, говорится в сообщении делегации председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Франции."Постоянные представители соберутся в понедельник утром, чтобы изучить подготовку шестого пакета санкций против России", - говорится в сообщении делегации в Twitter.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что надеется на согласование нового пакета антироссийских санкций до конца мая.Саммит ЕС пройдет в Брюсселе 30-31 мая, он будет в основном посвящен Украине.
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в мире, шарль мишель, брюссель, украина, евросовет, евросоюз, россия
09:22 30.05.2022
 
Постпреды ЕС попытаются согласовать санкции против России перед саммитом

Постпреды ЕС попытаются согласовать шестой пакет санкций против России перед саммитом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Постпреды стран-членов ЕС обсудят в понедельник перед саммитом ЕС согласование шестого пакета санкций против России, говорится в сообщении делегации председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Франции.
"Постоянные представители соберутся в понедельник утром, чтобы изучить подготовку шестого пакета санкций против России", - говорится в сообщении делегации в Twitter.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что надеется на согласование нового пакета антироссийских санкций до конца мая.
Саммит ЕС пройдет в Брюсселе 30-31 мая, он будет в основном посвящен Украине.
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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В Иране назвали причину провала западных санкций против России
 
В миреШарль МишельБрюссельУкраинаЕвросоветЕвросоюзРоссия
 
 
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