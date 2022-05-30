https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791647719.html
Постпреды ЕС попытаются согласовать санкции против России перед саммитом
Постпреды ЕС попытаются согласовать санкции против России перед саммитом - РИА Новости, 30.05.2022
Постпреды ЕС попытаются согласовать санкции против России перед саммитом
Постпреды стран-членов ЕС обсудят в понедельник перед саммитом ЕС согласование шестого пакета санкций против России, говорится в сообщении делегации... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T09:22
2022-05-30T09:22
2022-05-30T09:22
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Постпреды стран-членов ЕС обсудят в понедельник перед саммитом ЕС согласование шестого пакета санкций против России, говорится в сообщении делегации председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Франции."Постоянные представители соберутся в понедельник утром, чтобы изучить подготовку шестого пакета санкций против России", - говорится в сообщении делегации в Twitter.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что надеется на согласование нового пакета антироссийских санкций до конца мая.Саммит ЕС пройдет в Брюсселе 30-31 мая, он будет в основном посвящен Украине.
https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791634213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шарль мишель, брюссель, украина, евросовет, евросоюз, россия
Постпреды ЕС попытаются согласовать санкции против России перед саммитом
Постпреды ЕС попытаются согласовать шестой пакет санкций против России перед саммитом