https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791645750.html

В МИД Франции считают, что ЕС скоро примет решение по санкциям

В МИД Франции считают, что ЕС скоро примет решение по санкциям - РИА Новости, 30.05.2022

В МИД Франции считают, что ЕС скоро примет решение по санкциям

Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон считает, что ЕС очень скоро примет решение по шестому пакету санкций против РФ, включая эмбарго... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T09:13

2022-05-30T09:13

2022-05-30T09:13

владимир путин

дмитрий биричевский

украина

венгрия

россия

евросоюз

франция

в мире

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ПАРИЖ, 30 мая - РИА Новости. Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон считает, что ЕС очень скоро примет решение по шестому пакету санкций против РФ, включая эмбарго на поставки российской нефти."Я очень надеюсь, что очень скоро мы придем к согласию относительно нового пакета, шестого пакета санкций (против России - ред.), который коснется энергетики. Конечно, это становится все сложнее… Но у нас уже получилось принять решения по пяти пакетам. И я уверен, что мы придем к единогласному решению очень скоро", - сказал Бон в эфире телеканала France 2.Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.Постоянные представители стран Евросоюза в воскресенье провели встречу в Брюсселе для обсуждения шестого пакета антироссийских санкций. По словам источника в ЕС, работа будет продолжена в понедельник, переговоры идут сложно.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".

https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791634213.html

https://ria.ru/20220528/germaniya-1791408663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, дмитрий биричевский, украина, венгрия, россия, евросоюз, франция, в мире