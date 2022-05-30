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Санкции против России повлияют на 15 тысяч японских компаний, пишет "Асахи" - РИА Новости, 30.05.2022
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Санкции против России повлияют на 15 тысяч японских компаний, пишет "Асахи"
Санкции против России повлияют на 15 тысяч японских компаний, пишет "Асахи" - РИА Новости, 30.05.2022
Санкции против России повлияют на 15 тысяч японских компаний, пишет "Асахи"
Санкции против России, введенные Японией, окажут негативное влияние на 15 тысяч японских компаний, прямо или косвенно ведущих бизнес с РФ, сообщила газета... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T07:30
2022-05-30T07:30
экономика
россия
япония
санкции в отношении россии
в мире
токио
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ТОКИО, 30 мая — РИА Новости. Санкции против России, введенные Японией, окажут негативное влияние на 15 тысяч японских компаний, прямо или косвенно ведущих бизнес с РФ, сообщила газета "Асахи".Издание приводит слова неназванного политика, который считает, что санкции, которые приняла Япония против России, по жесткости сравнимы с мерами, предпринятыми против Северной Кореи.При этом газета отмечает, что влияние их на Японию несравнимо с тем, которое оказали на нее санкции против Северной Кореи: из-за запрета на импорт и экспорт отрицательное воздействие могут ощутить на себе 15 тысяч японских компаний, напрямую или опосредованно ведущих бизнес с Россией. Еще одним результатом может стать удар по населению из-за роста цен на товары.Санкции, принятые правительством Японии, распространяются на 507 человек из России, 253 из ЛНР и ДНР и на 201 российскую компанию и организацию, включая крупнейшие банки. Япония запретила вывозить в Россию предметы роскоши, в число которых, помимо автомобилей и мотоциклов класса "люкс", входят персональные компьютеры, дорогие алкогольные напитки и косметика, и высокотехнологичные товары, в число которых вошли полупроводники и 3D-принтеры. Кроме того, был введен запрет на импорт из России некоторых видов древесины, водки и некоторых других товаров.
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экономика, россия, япония, санкции в отношении россии, в мире, токио
07:30 30.05.2022
 
Санкции против России повлияют на 15 тысяч японских компаний, пишет "Асахи"

"Асахи": санкции повлияют на 15 тысяч японских компаний, ведущих бизнес с Россией

© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
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ТОКИО, 30 мая — РИА Новости. Санкции против России, введенные Японией, окажут негативное влияние на 15 тысяч японских компаний, прямо или косвенно ведущих бизнес с РФ, сообщила газета "Асахи".
Издание приводит слова неназванного политика, который считает, что санкции, которые приняла Япония против России, по жесткости сравнимы с мерами, предпринятыми против Северной Кореи.
При этом газета отмечает, что влияние их на Японию несравнимо с тем, которое оказали на нее санкции против Северной Кореи: из-за запрета на импорт и экспорт отрицательное воздействие могут ощутить на себе 15 тысяч японских компаний, напрямую или опосредованно ведущих бизнес с Россией. Еще одним результатом может стать удар по населению из-за роста цен на товары.
Санкции, принятые правительством Японии, распространяются на 507 человек из России, 253 из ЛНР и ДНР и на 201 российскую компанию и организацию, включая крупнейшие банки. Япония запретила вывозить в Россию предметы роскоши, в число которых, помимо автомобилей и мотоциклов класса "люкс", входят персональные компьютеры, дорогие алкогольные напитки и косметика, и высокотехнологичные товары, в число которых вошли полупроводники и 3D-принтеры. Кроме того, был введен запрет на импорт из России некоторых видов древесины, водки и некоторых других товаров.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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ЭкономикаРоссияЯпонияСанкции в отношении РоссииВ миреТокио
 
 
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