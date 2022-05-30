https://ria.ru/20220530/sandu-1791899739.html
Санду заявила о намерении Кишинева получить военную помощь от Запада
Санду заявила о намерении Кишинева получить военную помощь от Запада - РИА Новости, 30.05.2022
Санду заявила о намерении Кишинева получить военную помощь от Запада
Президент Молдавии Майя Санду подтвердила, что Кишинев намерен получить от Евросоюза военную помощь. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T23:38
2022-05-30T23:38
2022-05-30T23:38
в мире
великобритания
евросоюз
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 30 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подтвердила, что Кишинев намерен получить от Евросоюза военную помощь."От ЕС мы получили помощь, нелетальное оружие, но после заявлений Великобритании сейчас обсудим с министерством обороны, каковы основные потребности армии, которые не покрываются основным бюджетом", - сказала Санду в эфире телеканала Pro TV Chisinau.Президент ответила, что власти проанализируют возможность принятия военной помощи."Она может быть от ЕС или от какой-то другой страны", - сказала Санду.Глава республики добавила, что национальная армия Молдавии должна быть хорошо вооружена."У нас есть армия, у нее должно быть вооружение . Мы не хотим войны, но мы должны быть защищены", - сказала Санду.
https://ria.ru/20220530/sandu-1791898610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, евросоюз, молдавия, майя санду
Санду заявила о намерении Кишинева получить военную помощь от Запада
Президент Молдавии Санду: Кишинев намерен получить военную помощь от Запада