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Санду заявила о намерении Кишинева получить военную помощь от Запада - РИА Новости, 30.05.2022
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Санду заявила о намерении Кишинева получить военную помощь от Запада
Санду заявила о намерении Кишинева получить военную помощь от Запада - РИА Новости, 30.05.2022
Санду заявила о намерении Кишинева получить военную помощь от Запада
Президент Молдавии Майя Санду подтвердила, что Кишинев намерен получить от Евросоюза военную помощь. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T23:38
2022-05-30T23:38
в мире
великобритания
евросоюз
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 30 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подтвердила, что Кишинев намерен получить от Евросоюза военную помощь."От ЕС мы получили помощь, нелетальное оружие, но после заявлений Великобритании сейчас обсудим с министерством обороны, каковы основные потребности армии, которые не покрываются основным бюджетом", - сказала Санду в эфире телеканала Pro TV Chisinau.Президент ответила, что власти проанализируют возможность принятия военной помощи."Она может быть от ЕС или от какой-то другой страны", - сказала Санду.Глава республики добавила, что национальная армия Молдавии должна быть хорошо вооружена."У нас есть армия, у нее должно быть вооружение . Мы не хотим войны, но мы должны быть защищены", - сказала Санду.
https://ria.ru/20220530/sandu-1791898610.html
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в мире, великобритания, евросоюз, молдавия, майя санду
23:38 30.05.2022
 
Санду заявила о намерении Кишинева получить военную помощь от Запада

Президент Молдавии Санду: Кишинев намерен получить военную помощь от Запада

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Sputnik / Михай Карауш
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подтвердила, что Кишинев намерен получить от Евросоюза военную помощь.
"От ЕС мы получили помощь, нелетальное оружие, но после заявлений Великобритании сейчас обсудим с министерством обороны, каковы основные потребности армии, которые не покрываются основным бюджетом", - сказала Санду в эфире телеканала Pro TV Chisinau.
Президент ответила, что власти проанализируют возможность принятия военной помощи.
"Она может быть от ЕС или от какой-то другой страны", - сказала Санду.
Глава республики добавила, что национальная армия Молдавии должна быть хорошо вооружена.
"У нас есть армия, у нее должно быть вооружение . Мы не хотим войны, но мы должны быть защищены", - сказала Санду.

Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>

Майя Санду - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
Вчера, 23:25
Санду назвала главное условие Кишинева в переговорах по Приднестровью
 
В миреВеликобританияЕвросоюзМолдавияМайя Санду
 
 
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