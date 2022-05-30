https://ria.ru/20220530/sandu-1791899739.html

Санду заявила о намерении Кишинева получить военную помощь от Запада

Санду заявила о намерении Кишинева получить военную помощь от Запада - РИА Новости, 30.05.2022

Санду заявила о намерении Кишинева получить военную помощь от Запада

Президент Молдавии Майя Санду подтвердила, что Кишинев намерен получить от Евросоюза военную помощь. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T23:38

2022-05-30T23:38

2022-05-30T23:38

в мире

великобритания

евросоюз

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 30 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подтвердила, что Кишинев намерен получить от Евросоюза военную помощь."От ЕС мы получили помощь, нелетальное оружие, но после заявлений Великобритании сейчас обсудим с министерством обороны, каковы основные потребности армии, которые не покрываются основным бюджетом", - сказала Санду в эфире телеканала Pro TV Chisinau.Президент ответила, что власти проанализируют возможность принятия военной помощи."Она может быть от ЕС или от какой-то другой страны", - сказала Санду.Глава республики добавила, что национальная армия Молдавии должна быть хорошо вооружена."У нас есть армия, у нее должно быть вооружение . Мы не хотим войны, но мы должны быть защищены", - сказала Санду.

https://ria.ru/20220530/sandu-1791898610.html

великобритания

молдавия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, евросоюз, молдавия, майя санду