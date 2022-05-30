https://ria.ru/20220530/sandu-1791898610.html

Санду назвала главное условие Кишинева в переговорах по Приднестровью

Санду назвала главное условие Кишинева в переговорах по Приднестровью - РИА Новости, 30.05.2022

Санду назвала главное условие Кишинева в переговорах по Приднестровью

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что у Кишинева есть принципиально важное условие по приднестровскому урегулированию – не препятствовать евроинтеграции... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T23:25

2022-05-30T23:25

2022-05-30T23:25

молдавия

кишинев

в мире

украина

обсе

евросоюз

майя санду

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КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что у Кишинева есть принципиально важное условие по приднестровскому урегулированию – не препятствовать евроинтеграции Кишинева.Ранее Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау на брифинге в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2"."У Кишинева есть принципиально важные этапы по разрешению этого конфликта. Для нас очень важно, чтобы какое-либо решение не препятствовало евроинтеграционным устремлениям Молдавии, это будет условием номер один в переговорах. Есть и другие условия. Но обсуждение всех этих вопросов и принципиальных этапов, как и сами переговоры в формате "5+2", будут возможны только после военных действий на Украине", - сказала Санду в эфире телеканала PRO TV Chisinau.При этом президент Молдавии подчеркнула, что сам процесс евроинтеграции весьма долгий. "Мы должны понимать, что евроинтеграция не наступит завтра, даже если мы и получим статус страны-кандидата в ЕС", - сказала Санду. Она затруднилась сказать, когда Молдавия вступит в Евросоюз, отметив, что "все будет зависеть от геополитической ситуации".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220525/moldaviya-1790647234.html

https://ria.ru/20220304/moldaviya-1776481757.html

молдавия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, кишинев, в мире, украина, обсе, евросоюз, майя санду