https://ria.ru/20220530/samsung-1791774239.html
Новый гибкий смартфон Samsung получит улучшенный процессор Snapdragon
Новый гибкий смартфон Samsung получит улучшенный процессор Snapdragon - РИА Новости, 30.05.2022
Новый гибкий смартфон Samsung получит улучшенный процессор Snapdragon
В следующее поколение смартфона Samsung Galaxy Z Fold4 с гибким экраном производитель внесет множество улучшений, сообщает авторитетный сетевой информатор... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:28
2022-05-30T15:28
2022-05-30T15:28
наука
технологии
samsung group
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В следующее поколение смартфона Samsung Galaxy Z Fold4 с гибким экраном производитель внесет множество улучшений, сообщает авторитетный сетевой информатор Yogesh.Основной дисплей сохранит диагональ 7,6 дюйма с применением технологии AMOLED и подэкранной селфи-камерой. Экран останется гибким, в Samsung в очередной раз попытаются сделать зону сгиба менее заметной. Z Fold4 получит внешний 6,2-дюймовый экран HD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц.В камерном модуле основной станет 50-Мп датчик — в "тройке" используют камеру на 12 Мп. Разрешение для телеобъектива и сверхширокоугольной камеры останется на уровне 12 Мп. Samsung увеличит вычислительную мощность смартфона, применив новейшую платформу Snapdragon 8+ Gen 1, а также представит версию с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Ожидается, что телефон сохранит емкость аккумулятора на уровне 4400 мАч с быстрой зарядкой на 25 Вт.Инсайдер утверждает, что южнокорейская компания уже развернула производство Galaxy Z Fold4 наравне с будущей раскладушкой Z Flip4. Представят смартфоны в августе.
https://ria.ru/20220529/gadzhety-1790895823.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, samsung group