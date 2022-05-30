https://ria.ru/20220530/samsung-1791774239.html

Новый гибкий смартфон Samsung получит улучшенный процессор Snapdragon

Новый гибкий смартфон Samsung получит улучшенный процессор Snapdragon - РИА Новости, 30.05.2022

Новый гибкий смартфон Samsung получит улучшенный процессор Snapdragon

В следующее поколение смартфона Samsung Galaxy Z Fold4 с гибким экраном производитель внесет множество улучшений, сообщает авторитетный сетевой информатор... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:28

2022-05-30T15:28

2022-05-30T15:28

наука

технологии

samsung group

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В следующее поколение смартфона Samsung Galaxy Z Fold4 с гибким экраном производитель внесет множество улучшений, сообщает авторитетный сетевой информатор Yogesh.Основной дисплей сохранит диагональ 7,6 дюйма с применением технологии AMOLED и подэкранной селфи-камерой. Экран останется гибким, в Samsung в очередной раз попытаются сделать зону сгиба менее заметной. Z Fold4 получит внешний 6,2-дюймовый экран HD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц.В камерном модуле основной станет 50-Мп датчик — в "тройке" используют камеру на 12 Мп. Разрешение для телеобъектива и сверхширокоугольной камеры останется на уровне 12 Мп. Samsung увеличит вычислительную мощность смартфона, применив новейшую платформу Snapdragon 8+ Gen 1, а также представит версию с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Ожидается, что телефон сохранит емкость аккумулятора на уровне 4400 мАч с быстрой зарядкой на 25 Вт.Инсайдер утверждает, что южнокорейская компания уже развернула производство Galaxy Z Fold4 наравне с будущей раскладушкой Z Flip4. Представят смартфоны в августе.

https://ria.ru/20220529/gadzhety-1790895823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, samsung group