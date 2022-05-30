https://ria.ru/20220530/samolet-1791732317.html

В Хорватии нашли обломки пропавшего самолета

В Хорватии нашли обломки пропавшего самолета - РИА Новости, 30.05.2022

В Хорватии нашли обломки пропавшего самолета

Обломки спортивного самолета Cessna, который накануне пропал с радаров в Хорватии, обнаружены, все находившиеся на борту погибли, сообщило управление... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T13:34

2022-05-30T13:34

2022-05-30T13:34

в мире

хорватия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775037846_0:60:1200:735_1920x0_80_0_0_c72649c884aca74d2aba2d772b205eac.jpg

БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Обломки спортивного самолета Cessna, который накануне пропал с радаров в Хорватии, обнаружены, все находившиеся на борту погибли, сообщило управление Гражданской защиты республики.Служба контроля полетов Хорватии в воскресенье оповестила Управление гражданской защиты о пропаже с радаров около 11.45 (12.45 мск) самолета Cessna 182 с четырьмя людьми на борту к северу от населенного пункта Раковица в Карловачкой жупании (округе) на высоте 2 300 футов (около 700 метров). Самолет вылетел из Сплита и направлялся на север. К понедельнику в поисках участвовали свыше 400 сотрудников МВД, Горной службы спасения, кинологи, военные, пожарные, привлечены были и местные охотники."В ходе интенсивных поисков сегодня в 10.50 (11.50 мск) дроном с воздуха замечены остатки самолета: хвоста, кабины и фюзеляжа… К сожалению, подтверждено, что все находившиеся в самолете Cessna погибли, ведется полицейский досмотр", - заявил на брифинге директор Гражданской защиты Хорватии Дамир Трут.

https://ria.ru/20220530/krushenie-1791640153.html

хорватия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, хорватия