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В Хорватии нашли обломки пропавшего самолета - РИА Новости, 30.05.2022
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В Хорватии нашли обломки пропавшего самолета
В Хорватии нашли обломки пропавшего самолета - РИА Новости, 30.05.2022
В Хорватии нашли обломки пропавшего самолета
Обломки спортивного самолета Cessna, который накануне пропал с радаров в Хорватии, обнаружены, все находившиеся на борту погибли, сообщило управление... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:34
2022-05-30T13:34
в мире
хорватия
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БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Обломки спортивного самолета Cessna, который накануне пропал с радаров в Хорватии, обнаружены, все находившиеся на борту погибли, сообщило управление Гражданской защиты республики.Служба контроля полетов Хорватии в воскресенье оповестила Управление гражданской защиты о пропаже с радаров около 11.45 (12.45 мск) самолета Cessna 182 с четырьмя людьми на борту к северу от населенного пункта Раковица в Карловачкой жупании (округе) на высоте 2 300 футов (около 700 метров). Самолет вылетел из Сплита и направлялся на север. К понедельнику в поисках участвовали свыше 400 сотрудников МВД, Горной службы спасения, кинологи, военные, пожарные, привлечены были и местные охотники."В ходе интенсивных поисков сегодня в 10.50 (11.50 мск) дроном с воздуха замечены остатки самолета: хвоста, кабины и фюзеляжа… К сожалению, подтверждено, что все находившиеся в самолете Cessna погибли, ведется полицейский досмотр", - заявил на брифинге директор Гражданской защиты Хорватии Дамир Трут.
https://ria.ru/20220530/krushenie-1791640153.html
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в мире, хорватия
13:34 30.05.2022
 
В Хорватии нашли обломки пропавшего самолета

В Хорватии нашли обломки пропавшего самолета Cessna, пассажиры и пилот погибли

CC BY-SA 2.0 / Aleksander Markin. Александр Маркин / Cessna 172 RA-0937GCessna-172M
Cessna-172M - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Aleksander Markin. Александр Маркин / Cessna 172 RA-0937G
Cessna-172M. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Обломки спортивного самолета Cessna, который накануне пропал с радаров в Хорватии, обнаружены, все находившиеся на борту погибли, сообщило управление Гражданской защиты республики.
Служба контроля полетов Хорватии в воскресенье оповестила Управление гражданской защиты о пропаже с радаров около 11.45 (12.45 мск) самолета Cessna 182 с четырьмя людьми на борту к северу от населенного пункта Раковица в Карловачкой жупании (округе) на высоте 2 300 футов (около 700 метров). Самолет вылетел из Сплита и направлялся на север. К понедельнику в поисках участвовали свыше 400 сотрудников МВД, Горной службы спасения, кинологи, военные, пожарные, привлечены были и местные охотники.
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"В ходе интенсивных поисков сегодня в 10.50 (11.50 мск) дроном с воздуха замечены остатки самолета: хвоста, кабины и фюзеляжа… К сожалению, подтверждено, что все находившиеся в самолете Cessna погибли, ведется полицейский досмотр", - заявил на брифинге директор Гражданской защиты Хорватии Дамир Трут.
 
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