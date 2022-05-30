https://ria.ru/20220530/samolet-1791732317.html
В Хорватии нашли обломки пропавшего самолета
В Хорватии нашли обломки пропавшего самолета - РИА Новости, 30.05.2022
В Хорватии нашли обломки пропавшего самолета
Обломки спортивного самолета Cessna, который накануне пропал с радаров в Хорватии, обнаружены, все находившиеся на борту погибли, сообщило управление... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:34
2022-05-30T13:34
2022-05-30T13:34
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БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Обломки спортивного самолета Cessna, который накануне пропал с радаров в Хорватии, обнаружены, все находившиеся на борту погибли, сообщило управление Гражданской защиты республики.Служба контроля полетов Хорватии в воскресенье оповестила Управление гражданской защиты о пропаже с радаров около 11.45 (12.45 мск) самолета Cessna 182 с четырьмя людьми на борту к северу от населенного пункта Раковица в Карловачкой жупании (округе) на высоте 2 300 футов (около 700 метров). Самолет вылетел из Сплита и направлялся на север. К понедельнику в поисках участвовали свыше 400 сотрудников МВД, Горной службы спасения, кинологи, военные, пожарные, привлечены были и местные охотники."В ходе интенсивных поисков сегодня в 10.50 (11.50 мск) дроном с воздуха замечены остатки самолета: хвоста, кабины и фюзеляжа… К сожалению, подтверждено, что все находившиеся в самолете Cessna погибли, ведется полицейский досмотр", - заявил на брифинге директор Гражданской защиты Хорватии Дамир Трут.
https://ria.ru/20220530/krushenie-1791640153.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хорватия
В Хорватии нашли обломки пропавшего самолета
В Хорватии нашли обломки пропавшего самолета Cessna, пассажиры и пилот погибли
БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Обломки спортивного самолета Cessna, который накануне пропал с радаров в Хорватии, обнаружены, все находившиеся на борту погибли, сообщило управление Гражданской защиты республики.
Служба контроля полетов Хорватии
в воскресенье оповестила Управление гражданской защиты о пропаже с радаров около 11.45 (12.45 мск) самолета Cessna 182 с четырьмя людьми на борту к северу от населенного пункта Раковица в Карловачкой жупании (округе) на высоте 2 300 футов (около 700 метров). Самолет вылетел из Сплита и направлялся на север. К понедельнику в поисках участвовали свыше 400 сотрудников МВД, Горной службы спасения, кинологи, военные, пожарные, привлечены были и местные охотники.
"В ходе интенсивных поисков сегодня в 10.50 (11.50 мск) дроном с воздуха замечены остатки самолета: хвоста, кабины и фюзеляжа… К сожалению, подтверждено, что все находившиеся в самолете Cessna погибли, ведется полицейский досмотр", - заявил на брифинге директор Гражданской защиты Хорватии Дамир Трут.