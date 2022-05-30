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Украинские военные оборудовали позиции РСЗО в харьковском доме культуры
Украинские военные оборудовали позиции РСЗО в харьковском доме культуры - РИА Новости, 30.05.2022
Украинские военные оборудовали позиции РСЗО в харьковском доме культуры
Украинские войска оборудовали опорные пункты и разместили артиллерию на территории школы и в Доме культуры в Харькове, заявил в понедельник начальник... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T21:34
2022-05-30T21:34
2022-05-30T21:34
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска оборудовали опорные пункты и разместили артиллерию на территории школы и в Доме культуры в Харькове, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове на территории школы № 81 по улице Красная Аллея и в Доме культуры по улице Плехановской военнослужащие ВСУ и подразделения территориальной обороны оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, разместили артиллерию и РСЗО, а местных жителей под предлогом обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях", - сказал он.При этом, по словам Мизинцева, подходы к указанным зданиям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.
харьков
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, вооруженные силы украины
Украинские военные оборудовали позиции РСЗО в харьковском доме культуры
Минобороны: украинские военные оборудовали позиции РСЗО в харьковском доме культуры