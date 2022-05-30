https://ria.ru/20220530/rszo-1791883916.html

Украинские военные оборудовали позиции РСЗО в харьковском доме культуры

Украинские военные оборудовали позиции РСЗО в харьковском доме культуры - РИА Новости, 30.05.2022

Украинские военные оборудовали позиции РСЗО в харьковском доме культуры

Украинские войска оборудовали опорные пункты и разместили артиллерию на территории школы и в Доме культуры в Харькове, заявил в понедельник начальник... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T21:34

2022-05-30T21:34

2022-05-30T21:34

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788777387_0:290:2784:1856_1920x0_80_0_0_02e2b9370601f290551d1dfd4d61f84e.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска оборудовали опорные пункты и разместили артиллерию на территории школы и в Доме культуры в Харькове, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове на территории школы № 81 по улице Красная Аллея и в Доме культуры по улице Плехановской военнослужащие ВСУ и подразделения территориальной обороны оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, разместили артиллерию и РСЗО, а местных жителей под предлогом обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях", - сказал он.При этом, по словам Мизинцева, подходы к указанным зданиям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, вооруженные силы украины