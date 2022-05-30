Рейтинг@Mail.ru
Сенатор предложил опубликовать дела о преступлениях против России - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220530/rossiya-1791648121.html
Сенатор предложил опубликовать дела о преступлениях против России
Сенатор предложил опубликовать дела о преступлениях против России - РИА Новости, 30.05.2022
Сенатор предложил опубликовать дела о преступлениях против России
Следственный комитет России должен открыть весь перечень уголовных дел, возбужденных по фактам преступлений против России или ее граждан и совершенных за... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T09:25
2022-05-30T09:25
в мире
россия
александр башкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590977511_0:79:2984:1759_1920x0_80_0_0_7869fbef1a7242c1de45be1e4f09eef1.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Следственный комитет России должен открыть весь перечень уголовных дел, возбужденных по фактам преступлений против России или ее граждан и совершенных за рубежом, заявил РИА Новости сенатор, член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Александр Башкин.По его словам, речь идёт, в частности, о сносе советских памятников."Я считаю целесообразным, чтобы Следственный комитет России обнародовал бы в открытом доступе реестр возбужденных ведомством уголовных дел в связи с направленными против России или ее граждан преставлениями, совершенными за пределами нашей страны, своеобразную Белую книгу", - сказал Башкин.Как отметил парламентарий, в частности, речь идёт о сносе советских памятников. "В Уголовном кодексе РФ есть статья "Повреждение или уничтожение воинских захоронений или памятников", которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет", - подчеркнул он.Также под определение совершенных за рубежом уголовных преступлений против России и россиян подпадает клевета с использованием интернета или служебного положения, а также участившиеся случаи нападения на российских граждан, сказал Башкин."Следственный комитет в рамках своих полномочий серьезно занимается возбуждением уголовных дел по этим статьям, поскольку невозможность исполнить решение суда в данный момент не означает невозможности исполнения судебного приговора в перспективе", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20220525/pamyatnik-1790653046.html
https://ria.ru/20220506/berlin-1787296169.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590977511_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_f4dc2b0d9aa431c7827837d7f4a88c34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, александр башкин
09:25 30.05.2022
 
Сенатор предложил опубликовать дела о преступлениях против России

Сенатор Башкин предложил опубликовать дела по фактам преступлений против России за рубежом

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкАлександр Башкин
Александр Башкин - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Александр Башкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Следственный комитет России должен открыть весь перечень уголовных дел, возбужденных по фактам преступлений против России или ее граждан и совершенных за рубежом, заявил РИА Новости сенатор, член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Александр Башкин.
По его словам, речь идёт, в частности, о сносе советских памятников.
Мемориальный комплекс Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 16:05
Власти Латвии намерены снести памятник Освободителям Риги к 15 ноября
"Я считаю целесообразным, чтобы Следственный комитет России обнародовал бы в открытом доступе реестр возбужденных ведомством уголовных дел в связи с направленными против России или ее граждан преставлениями, совершенными за пределами нашей страны, своеобразную Белую книгу", - сказал Башкин.
Как отметил парламентарий, в частности, речь идёт о сносе советских памятников. "В Уголовном кодексе РФ есть статья "Повреждение или уничтожение воинских захоронений или памятников", которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет", - подчеркнул он.
Также под определение совершенных за рубежом уголовных преступлений против России и россиян подпадает клевета с использованием интернета или служебного положения, а также участившиеся случаи нападения на российских граждан, сказал Башкин.
"Следственный комитет в рамках своих полномочий серьезно занимается возбуждением уголовных дел по этим статьям, поскольку невозможность исполнить решение суда в данный момент не означает невозможности исполнения судебного приговора в перспективе", - сказал сенатор.
Нападение на дом в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 19:06
В Берлине напали на здание, в котором живут журналисты РИА Новости
 
В миреРоссияАлександр Башкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала