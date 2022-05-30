https://ria.ru/20220530/rossiya-1791648121.html

Сенатор предложил опубликовать дела о преступлениях против России

Сенатор предложил опубликовать дела о преступлениях против России - РИА Новости, 30.05.2022

Сенатор предложил опубликовать дела о преступлениях против России

Следственный комитет России должен открыть весь перечень уголовных дел, возбужденных по фактам преступлений против России или ее граждан и совершенных за... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T09:25

2022-05-30T09:25

2022-05-30T09:25

в мире

россия

александр башкин

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Следственный комитет России должен открыть весь перечень уголовных дел, возбужденных по фактам преступлений против России или ее граждан и совершенных за рубежом, заявил РИА Новости сенатор, член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Александр Башкин.По его словам, речь идёт, в частности, о сносе советских памятников."Я считаю целесообразным, чтобы Следственный комитет России обнародовал бы в открытом доступе реестр возбужденных ведомством уголовных дел в связи с направленными против России или ее граждан преставлениями, совершенными за пределами нашей страны, своеобразную Белую книгу", - сказал Башкин.Как отметил парламентарий, в частности, речь идёт о сносе советских памятников. "В Уголовном кодексе РФ есть статья "Повреждение или уничтожение воинских захоронений или памятников", которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет", - подчеркнул он.Также под определение совершенных за рубежом уголовных преступлений против России и россиян подпадает клевета с использованием интернета или служебного положения, а также участившиеся случаи нападения на российских граждан, сказал Башкин."Следственный комитет в рамках своих полномочий серьезно занимается возбуждением уголовных дел по этим статьям, поскольку невозможность исполнить решение суда в данный момент не означает невозможности исполнения судебного приговора в перспективе", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20220525/pamyatnik-1790653046.html

https://ria.ru/20220506/berlin-1787296169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, александр башкин