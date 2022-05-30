https://ria.ru/20220530/roskino-1791716504.html
В "Роскино" рассказали, как российский контент приняли на рынке в Дубае
В "Роскино" рассказали, как российский контент приняли на рынке в Дубае - РИА Новости, 30.05.2022
В "Роскино" рассказали, как российский контент приняли на рынке в Дубае
Российские исторические и мелодраматические сериалы, анимация оказались в топе предпочтений у дистрибьюторов контента из ОАЭ, Турции, Индии, Саудовской Аравии,... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:10
2022-05-30T13:10
2022-05-30T13:10
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские исторические и мелодраматические сериалы, анимация оказались в топе предпочтений у дистрибьюторов контента из ОАЭ, Турции, Индии, Саудовской Аравии, Ливана. Об этом сообщает пресс-служба "Роскино" по итогам рынка телевизионных проектов DISCOP Dubai, проходившего с 17 по 19 мая.Он "подтвердил необходимость дальнейшей работы как с Ближним Востоком и Северной Африкой, так и с Индией, представители которой также активно участвуют в рынках контента на Ближнем Востоке и проявляют большой интерес к многостороннему сотрудничеству с российской индустрией", считает генеральный директор "Роскино" Инна Шалыто.Она отметила, что "после участия в двух крупных мероприятиях в ОАЭ – в ноябре 2021 в Dubai International Content Market (DICM) и в майском DISCOP Dubai – уже сложилось понимание трендов в этом регионе, потребностей аудитории, специфики контента".На DISCOP Dubai российская индустрия получила приглашение еще на несколько международных кинорынков. "Также мы прорабатываем вопрос участия в рынках контента с Вьетнамом, Индией, продолжаем диалог с ОАЭ и другими странами", — говорит Шалыто.На DISCOP Dubai российские компании провели более 200 встреч с дистрибьюторами, телеканалами и VOD-платформами, при этом обсуждалась не только продажа контента, но и совместное производство.На объединенном стенде Russian Content Worldwide были представлены 12 российских производителей фильмов, сериалов и анимации, в частности, All Media, CTB, "Водород", "Совтелеэкспорт", "Цифровое телевидение", онлайн-кинотеатры "Кинопоиск", Ivi, Start. Также международные представители могли ознакомиться с продукцией других российских производителей контента в печатном и digital-каталоге.
https://ria.ru/20220526/kirgiziya-1790890289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, оаэ, индия, ближний восток, роскино, кинопоиск, дубай
В "Роскино" рассказали, как российский контент приняли на рынке в Дубае
В "Роскино" рассказали, какими российскими сериалами заинтересовались на DISCOP Dubai
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские исторические и мелодраматические сериалы, анимация оказались в топе предпочтений у дистрибьюторов контента из ОАЭ, Турции, Индии, Саудовской Аравии, Ливана. Об этом сообщает пресс-служба "Роскино" по итогам рынка телевизионных проектов DISCOP Dubai, проходившего с 17 по 19 мая.
Он "подтвердил необходимость дальнейшей работы как с Ближним Востоком и Северной Африкой, так и с Индией, представители которой также активно участвуют в рынках контента на Ближнем Востоке и проявляют большой интерес к многостороннему сотрудничеству с российской индустрией", считает генеральный директор "Роскино" Инна Шалыто.
Она отметила, что "после участия в двух крупных мероприятиях в ОАЭ – в ноябре 2021 в Dubai International Content Market (DICM) и в майском DISCOP Dubai – уже сложилось понимание трендов в этом регионе, потребностей аудитории, специфики контента".
На DISCOP Dubai российская индустрия получила приглашение еще на несколько международных кинорынков. "Также мы прорабатываем вопрос участия в рынках контента с Вьетнамом, Индией, продолжаем диалог с ОАЭ и другими странами", — говорит Шалыто.
На DISCOP Dubai российские компании провели более 200 встреч с дистрибьюторами, телеканалами и VOD-платформами, при этом обсуждалась не только продажа контента, но и совместное производство.
На объединенном стенде Russian Content Worldwide были представлены 12 российских производителей фильмов, сериалов и анимации, в частности, All Media, CTB, "Водород", "Совтелеэкспорт", "Цифровое телевидение", онлайн-кинотеатры "Кинопоиск", Ivi, Start. Также международные представители могли ознакомиться с продукцией других российских производителей контента в печатном и digital-каталоге.