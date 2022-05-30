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Отец погибшего в Ростове ребенка рассказал, зачем сбросил его тело в реку
Отец погибшего в Ростове ребенка рассказал, зачем сбросил его тело в реку - РИА Новости, 30.05.2022
Отец погибшего в Ростове ребенка рассказал, зачем сбросил его тело в реку
Житель Ростова-на-Дону, задержанный по подозрению в убийстве своего семилетнего сына, рассказал следователям, что ребенок умер сам, а он, "испугавшись, уложил... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T22:13
2022-05-30T22:13
2022-05-30T22:13
происшествия
ростов-на-дону
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Житель Ростова-на-Дону, задержанный по подозрению в убийстве своего семилетнего сына, рассказал следователям, что ребенок умер сам, а он, "испугавшись, уложил его тело в вещевую сумку и сбросил в реку", сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.Тело мальчика было обнаружено в вещевой сумке на дне реки Темерник в Ростове-на-Дону в понедельник. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Источник сообщал РИА Новости, что по подозрению в убийстве задержали отца ребенка.В настоящее время по уголовному делу назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти ребенка, а также ряд молекулярно-генетических экспертиз. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф)
Отец погибшего в Ростове ребенка рассказал, зачем сбросил его тело в реку
Отец погибшего в Ростове-на-Дону ребенка рассказал, зачем сбросил его тело в реку
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Житель Ростова-на-Дону, задержанный по подозрению в убийстве своего семилетнего сына, рассказал следователям, что ребенок умер сам, а он, "испугавшись, уложил его тело в вещевую сумку и сбросил в реку", сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
Тело мальчика было обнаружено в вещевой сумке на дне реки Темерник в Ростове-на-Дону в понедельник. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Источник сообщал РИА Новости, что по подозрению в убийстве задержали отца ребенка.
"В Ростове-на-Дону
задержан подозреваемый в совершении преступления в отношении малолетнего ребенка... Им оказался 32-летний житель Ростова-на-Дону – отец погибшего ребенка. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, он пояснил, что рано утром 28 мая увидел, что ребенок не подает признаков жизни. После этого, испугавшись, уложил его тело в вещевую сумку и сбросил в реку. Версия подозреваемого будет проверена следователем в ходе расследования уголовного дела", - подтвердил представитель регионального СК
.
В настоящее время по уголовному делу назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти ребенка, а также ряд молекулярно-генетических экспертиз. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.