https://ria.ru/20220530/rassledovanie-1791888821.html
СК расследует дело о гибели двух беременных из-за обстрела Стаханова в ЛНР
СК расследует дело о гибели двух беременных из-за обстрела Стаханова в ЛНР - РИА Новости, 30.05.2022
СК расследует дело о гибели двух беременных из-за обстрела Стаханова в ЛНР
Следственный комитет России расследует обстрел Стаханова в ЛНР со стороны украинских войск, в результате которого погибли две беременных, сообщает ведомство. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T21:59
2022-05-30T21:59
2022-05-30T21:59
специальная военная операция на украине
стаханов
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Следственный комитет России расследует обстрел Стаханова в ЛНР со стороны украинских войск, в результате которого погибли две беременных, сообщает ведомство.По сообщению луганского информцентра, 30 мая украинские войска обстреляли населенный пункт Стаханов. По уточненной информации, в результате обстрела погибли две беременные женщины. Получили ранения не менее 25 человек, из них восемь детей.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что 29 мая украинские силовики обстреляли из танков жилые районы Северодонецка, который перешел под контроль ЛНР. В итоге был один пострадавший и множество разрушений."Также следователи СК России дадут правовую оценку фактам жестокого обращения с 54-летним жителем пригорода Северодонецка. Мужчина сообщил, что в декабре 2014 года ВСУ незаконно удерживали его на территории аэропорта, где он подвергался жестокому обращению и истязаниям. По его словам, эта тайная тюрьма была создана для пыток лиц, несогласных с действиями киевского режима", - сообщает ведомство.Ведомство заявляет, что будут установлены обстоятельства перечисленных преступлений, а причастные к противоправным деяниям будут привлечены к уголовной ответственности.
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стаханов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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стаханов, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, луганская народная республика
СК расследует дело о гибели двух беременных из-за обстрела Стаханова в ЛНР
СК расследует дело о гибели двух беременных женщин в результате обстрела Стаханова в ЛНР
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости.
Следственный комитет России расследует обстрел Стаханова в ЛНР со стороны украинских войск, в результате которого погибли две беременных, сообщает
ведомство.
"Следователи Следственного комитета зафиксируют и расследуют очередные факты преступлений киевского режима против мирных граждан в населенных пунктах ЛНР", - говорится в сообщении.
По сообщению луганского информцентра, 30 мая украинские войска обстреляли населенный пункт Стаханов. По уточненной информации, в результате обстрела погибли две беременные женщины. Получили ранения не менее 25 человек, из них восемь детей.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что 29 мая украинские силовики обстреляли из танков жилые районы Северодонецка, который перешел под контроль ЛНР. В итоге был один пострадавший и множество разрушений.
"Также следователи СК России дадут правовую оценку фактам жестокого обращения с 54-летним жителем пригорода Северодонецка. Мужчина сообщил, что в декабре 2014 года ВСУ незаконно удерживали его на территории аэропорта, где он подвергался жестокому обращению и истязаниям. По его словам, эта тайная тюрьма была создана для пыток лиц, несогласных с действиями киевского режима", - сообщает ведомство.
Ведомство заявляет, что будут установлены обстоятельства перечисленных преступлений, а причастные к противоправным деяниям будут привлечены к уголовной ответственности.