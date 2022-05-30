https://ria.ru/20220530/ranenye-1791744624.html

Раненный при теракте в Мелитополе мужчина находится в тяжелом состоянии

Раненный при теракте в Мелитополе мужчина находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 30.05.2022

Раненный при теракте в Мелитополе мужчина находится в тяжелом состоянии

Раненный при теракте в понедельник в Мелитополе мужчина прооперирован, находится в тяжелом состоянии, девушка - средней тяжести, угрозы их жизни нет, сообщил... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T14:06

2022-05-30T14:06

2022-05-30T14:18

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Раненный при теракте в понедельник в Мелитополе мужчина прооперирован, находится в тяжелом состоянии, девушка - средней тяжести, угрозы их жизни нет, сообщил РИА Новости врач мелитопольской больницы."Сегодня утром были доставлены двое гражданских пострадавших в наш приемный покой с минно-взрывными травмами, была оказана первая помощь, пациенты были подняты в операционную, где проводилось хирургическое вмешательство. Один пострадавший в состоянии средней степени тяжести – это девушка, у неё осколочные ранения мягких тканей грудной клетки слева, непроникающие. Она прооперирована уже, находится в палате, в хирургическом отделении, получает дальнейшую терапию, может контактировать", - сказал доктор.По его словам, состояние второго пострадавшего "оценивается как тяжелое, у него тяжелая минно-взрывная травма с открытым осколочно-огнестрельным переломом обеих костей левой голени и множественные осколочные ранения мягких тканей туловища, нижних конечностей, верхних конечностей в области головы"."Этот пациент также находится в операционной, ему оказывается хирургическое вмешательство, оперируется, проводятся противошоковые мероприятия. В дальнейшем он будет находиться в отделении в реанимации, получать помощь. Жизни пациентов сейчас ничто не угрожает, помощь оказана в полном объеме", - отметил врач больницы.В понедельник в центре Мелитополя был взорван автомобиль, пострадали два волонтера, развозивших гуманитарную помощь, они госпитализированы. Местные власти квалифицировали произошедшее как теракт - на месте найдены поражающие элементы в виде свинцовых шариков. Позже стало известно, что бомба была заложена в уличный люк и взорвалась, когда автомобиль с волонтерами ехал мимо.Взорванный автомобиль уже эвакуировали с места взрыва, коммунальщики убирают осколки стекол, обломки конструкций, упавшего фонарного столба, оборванные провода, восстанавливают электроснабжение дома, на месте работает подъемный кран и другая спецтехника.

https://ria.ru/20220528/kherson-1791361375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места теракта в Мелитополе Кадры с места теракта в Мелитополе 2022-05-30T14:06 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мелитополь, в мире, украина, вооруженные силы украины