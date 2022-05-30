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Бывший узник тюрьмы в аэропорту Северодонецка рассказал о пытках

Бывший узник тюрьмы в аэропорту Северодонецка рассказал о пытках - РИА Новости, 30.05.2022

Бывший узник тюрьмы в аэропорту Северодонецка рассказал о пытках

Пятнадцать пленных одновременно могли находиться в тайной тюрьме в аэропорту Северодонецка, не все покидали ее живыми, рассказал РИА Новости бывший заключенный... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:37

2022-05-30T15:37

2022-05-30T17:07

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МУРАТОВО (ЛНР), 30 мая - РИА Новости. Пятнадцать пленных одновременно могли находиться в тайной тюрьме в аэропорту Северодонецка, не все покидали ее живыми, рассказал РИА Новости бывший заключенный этой тюрьмы Иван Костенков.Сам он, не выдерживая пыток, хотел покончить с собой в камере.Жителю села Муратово в пригороде Северодонецка Ивану Костенкову в 2014 году было 33 года. В поле зрения боевиков батальона "Айдар" он попал, потому что имел друзей среди ополченцев - националисты заподозрили, что Костенков передает им разведданные. А когда в Муратово зашла украинская артиллерия и начала стрелять по ополчению, Костенков организовал стихийный сход: селяне опасались, что ополченцы начнут стрелять в ответ.В декабре 2014 года Ивана похитили и привезли в аэропорт Северодонецка - он считает, что это сделал "Айдар", который через две-три недели "обработки" пленных передавал их следователям СБУ для легальной фазы работы. Аэропорт уже работал как военная база - там находились боевики и военные, прилетали вертолеты. Пленных держали в автомобильных боксах."Конфетами не кормили. Пытали током, водой, били", - рассказал Костенков. В боксе его бросили на чью-то куртку - она оказалась в сгустках крови и "чуть ли не в мясе". В тот момент пленный по-настоящему испугался за свою жизнь."Они и сами говорили, что убить меня им ничего не стоит - как муху", - вспоминает он. Однажды он и сам хотел покончить с собой. Спас конвоир, случайно заглянувший в камеру.Одновременно с Костенковым в тайной тюрьме находилось около 15 пленных.Психологически сломленного Костенкова дважды привозили в центр города в управление СБУ. Там начиналась официальная часть работы - Иван признал выдвинутые против него обвинения в терроризме и экстремизме, согласился сотрудничать.Его с односельчанином вывезли в лес и бросили - до родного села 11 километров они добирались пешком."Я решил сбежать в Россию", - вспоминает он. Костенков уехал за границу, устроился работать и ждал, пока интерес к его персоне не пройдёт.Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и им сочувствующие. Все они подвергались пыткам со стороны Службы безопасности и нацбатов.РИА Новости опубликовало свидетельские показания бывших заключенных тайных тюрем о пытках. Показания свидетелей подкрепляются медицинскими справками, полученными после освобождения из плена как в Донецке, так и в самом Мариуполе. Четверым ополченцам также удалось добиться от правоохранительных органов Украины уголовных дел по своим жалобам на пытки.

https://ria.ru/20220528/donetsk-1791111654.html

https://ria.ru/20220525/rubezhnoe-1790428608.html

https://ria.ru/20220530/pytochnye-1791657035.html

северодонецк

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Влада Копылова

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Бывший узник о пытках током и водой в тайной тюрьме в аэропорту Северодонецка Бывший узник тайной тюрьмы в аэропорту Северодонецка рассказал РИА Новости о пытках током и водой. РИА Новости нашли ещё одного бывшего заключённого тайной тюрьмы в аэропорту Северодонецка - Иван Костенков рассказал, что одновременно в ней могло находиться 15 пленных. Не все покидали тюрьму живыми - сам он, не выдерживая пыток, хотел повеситься в камере. 2022-05-30T15:37 true PT3M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, северодонецк, лнр