https://ria.ru/20220530/protest-1791723194.html
В Ереване протестующие отошли от правительственного здания
В Ереване протестующие отошли от правительственного здания - РИА Новости, 30.05.2022
В Ереване протестующие отошли от правительственного здания
Участники шествия оппозиции в Ереване разблокировали входы и выходы в здание правительства и отходят от него, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:11
2022-05-30T13:11
2022-05-30T13:11
в мире
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азербайджан
ереван
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ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Участники шествия оппозиции в Ереване разблокировали входы и выходы в здание правительства и отходят от него, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие отошли от правительственного здания после выступления вице-спикера парламента Ишхама Сагателяна - они стояли у него около двух часов. Когда они сначала окружили правительственный дом, была серьезная стычка с полицией и полицейским спецназом.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Митингующие в Ереване пытаются прорвать оцепление у дома правительства
Митингующие в Ереване пытаются прорвать оцепление у дома правительства
2022-05-30T13:11
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PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никол пашинян, армения, азербайджан, ереван, видео
В Ереване протестующие отошли от правительственного здания
ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Участники шествия оппозиции в Ереване разблокировали входы и выходы в здание правительства и отходят от него, передает корреспондент РИА Новости.
2022-05-30T13:11
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PT0M36S
В Ереване протестующие отошли от правительственного здания
В Ереване протестующие отошли от правительственного здания и продолжили шествие