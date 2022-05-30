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В Ереване протестующие отошли от правительственного здания

В Ереване протестующие отошли от правительственного здания - РИА Новости, 30.05.2022

В Ереване протестующие отошли от правительственного здания

Участники шествия оппозиции в Ереване разблокировали входы и выходы в здание правительства и отходят от него, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T13:11

2022-05-30T13:11

2022-05-30T13:11

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ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Участники шествия оппозиции в Ереване разблокировали входы и выходы в здание правительства и отходят от него, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие отошли от правительственного здания после выступления вице-спикера парламента Ишхама Сагателяна - они стояли у него около двух часов. Когда они сначала окружили правительственный дом, была серьезная стычка с полицией и полицейским спецназом.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митингующие в Ереване пытаются прорвать оцепление у дома правительства Митингующие в Ереване пытаются прорвать оцепление у дома правительства 2022-05-30T13:11 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, никол пашинян, армения, азербайджан, ереван, видео