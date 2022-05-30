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Комедия "Мой папа — вождь" возглавила прокат в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 30.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220530/prokat-1791680143.html
Комедия "Мой папа — вождь" возглавила прокат в России и СНГ за уикенд
Комедия "Мой папа — вождь" возглавила прокат в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 30.05.2022
Комедия "Мой папа — вождь" возглавила прокат в России и СНГ за уикенд
Семейная комедия Егора Кончаловского "Мой папа — вождь" возглавила российский кинопрокат, собрав 37,7 миллиона рублей в минувшие выходные. Об этом пишет портал... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:35
2022-05-30T11:36
культура
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Семейная комедия Егора Кончаловского "Мой папа — вождь" возглавила российский кинопрокат, собрав 37,7 миллиона рублей в минувшие выходные. Об этом пишет портал kinobusiness.com (данные неофициальные и предварительные).Главную роль исполнил Дмитрий Нагиев. Он сыграл капитана дальнего плавания Петрова, которого десять лет все считали без вести пропавшим. Спустя годы герой вернулся домой. Выяснилось, что он жил на отдаленном острове с аборигенами. От цивилизации он отвык — разгуливал по городу с копьем наперевес. В фильме показано, как он пытается привыкнуть к своей прошлой жизни и наладить отношения с женой и сыном.Вторую строчку в рейтинге занял проект Карена Захарова и Армена Ананикяна "Артек. Большое путешествие", заработавший за выходные 23,5 миллиона рублей. В центре истории — четыре подростка, у которых не складываются отношения с родителями. Дети прилетают отдыхать в лагерь и волшебное Дерево желаний переносит их в 1988 год. Там они встречают своих родителей, которые тоже тогда отдыхали в "Артеке". Им предстоит найти общий язык с родными, а также выяснить, как можно вернуться в наше время. На третьей строчке рейтинга — историческая драма Рауфа Кубаева и Антона Сиверса "Аманат", собравшая в эти выходные 19,5 миллиона рублей. Это история любви сына Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной на фоне драматических событий военной истории России первой половины XIX века. Первый был выдан русскому правительству в качестве аманата — заложника. Четвертым в рейтинге стала лента Дэвида Йейтса "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" со сборами 16,7 миллиона рублей (без России и Белоруссии). Альбус Дамблдор узнает, что могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд планирует захватить власть над миром. Понимая, что не сможет остановить его в одиночку, Дамблдор обращается за помощью к магозоологу Ньюту Саламандеру. Замыкает пятерку лидеров фильм Марии Садовской "Эскортницы" с кассой 11,7 миллиона рублей. Главная героиня — девушка Эми, всегда мечтавшая о роскошной жизни. Поработав в элитном эскорте, она получает предложение набрать девушек, готовых отправиться в гости к арабским шейхам. Это должны быть исключительно модели, участницы конкурсов красоты, звезды кино. Им обещана полная анонимность и сказочные условия. Но вскоре манящий мир роскоши показывает свою темную сторону.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы
11:35 30.05.2022 (обновлено: 11:36 30.05.2022)
 
Комедия "Мой папа — вождь" возглавила прокат в России и СНГ за уикенд

Комедия "Мой папа — вождь" с Нагиевым возглавила прокат в России и СНГ за прошедший уикенд

© Киностудия им. М. Горького (2022)Кадр из фильма "Мой папа - вождь"
Кадр из фильма Мой папа - вождь
© Киностудия им. М. Горького (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Семейная комедия Егора Кончаловского "Мой папа — вождь" возглавила российский кинопрокат, собрав 37,7 миллиона рублей в минувшие выходные. Об этом пишет портал kinobusiness.com (данные неофициальные и предварительные).
Главную роль исполнил Дмитрий Нагиев. Он сыграл капитана дальнего плавания Петрова, которого десять лет все считали без вести пропавшим. Спустя годы герой вернулся домой. Выяснилось, что он жил на отдаленном острове с аборигенами. От цивилизации он отвык — разгуливал по городу с копьем наперевес. В фильме показано, как он пытается привыкнуть к своей прошлой жизни и наладить отношения с женой и сыном.
© Киностудия им. М. Горького (2022)Кадр из фильма "Мой папа - вождь"
Кадр из фильма Мой папа - вождь
© Киностудия им. М. Горького (2022)
Кадр из фильма "Мой папа - вождь"
Вторую строчку в рейтинге занял проект Карена Захарова и Армена Ананикяна "Артек. Большое путешествие", заработавший за выходные 23,5 миллиона рублей.
В центре истории — четыре подростка, у которых не складываются отношения с родителями. Дети прилетают отдыхать в лагерь и волшебное Дерево желаний переносит их в 1988 год. Там они встречают своих родителей, которые тоже тогда отдыхали в "Артеке". Им предстоит найти общий язык с родными, а также выяснить, как можно вернуться в наше время.
© Кинокомпания Большое Кино (2021)Кадр из фильма "Артек. Большое путешествие"
Кадр из фильма Артек. Большое путешествие
© Кинокомпания Большое Кино (2021)
Кадр из фильма "Артек. Большое путешествие"
На третьей строчке рейтинга — историческая драма Рауфа Кубаева и Антона Сиверса "Аманат", собравшая в эти выходные 19,5 миллиона рублей. Это история любви сына Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной на фоне драматических событий военной истории России первой половины XIX века. Первый был выдан русскому правительству в качестве аманата — заложника.
© ООО Даггер Филм (2022)Кадр из фильма "Аманат"
Кадр из фильма Аманат
© ООО Даггер Филм (2022)
Кадр из фильма "Аманат"
Четвертым в рейтинге стала лента Дэвида Йейтса "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" со сборами 16,7 миллиона рублей (без России и Белоруссии). Альбус Дамблдор узнает, что могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд планирует захватить власть над миром. Понимая, что не сможет остановить его в одиночку, Дамблдор обращается за помощью к магозоологу Ньюту Саламандеру.
© Warner Bros. PicturesКадр из финального трейлера к фильму "Фантастические твари: Тайны Дамблдора"
Кадр из финального трейлера к фильму Фантастические твари: Тайны Дамблдора
1 из 2
Кадр из финального трейлера к фильму "Фантастические твари: Тайны Дамблдора"
© Warner Bros. Pictures
© Ent One (2022)Кадр из фильма "Эскортницы"
Кадр из фильма Эскортницы
2 из 2
Кадр из фильма "Эскортницы"
© Ent One (2022)
1 из 2
Кадр из финального трейлера к фильму "Фантастические твари: Тайны Дамблдора"
© Warner Bros. Pictures
2 из 2
Кадр из фильма "Эскортницы"
© Ent One (2022)
Замыкает пятерку лидеров фильм Марии Садовской "Эскортницы" с кассой 11,7 миллиона рублей. Главная героиня — девушка Эми, всегда мечтавшая о роскошной жизни. Поработав в элитном эскорте, она получает предложение набрать девушек, готовых отправиться в гости к арабским шейхам. Это должны быть исключительно модели, участницы конкурсов красоты, звезды кино. Им обещана полная анонимность и сказочные условия. Но вскоре манящий мир роскоши показывает свою темную сторону.
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