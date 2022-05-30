https://ria.ru/20220530/proisshestvie-1791767781.html

Жители Киселевска приняли за педофила пьяного мужчину в платье

Жители Киселевска приняли за педофила пьяного мужчину в платье - РИА Новости, 30.05.2022

Жители Киселевска приняли за педофила пьяного мужчину в платье

Жители города Киселевска Кемеровской области в ходе "охоты на педофила" поймали пьяного мужчину, переодевшегося в женское платье, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:11

2022-05-30T15:11

2022-05-30T15:16

происшествия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 30 мая – РИА Новости. Жители города Киселевска Кемеровской области в ходе "охоты на педофила" поймали пьяного мужчину, переодевшегося в женское платье, сообщил РИА Новости в понедельник источник в силовых структурах региона.Ранее местные Telegram-каналы опубликовали видео, на котором запечатлен, предположительно, избитый пьяный мужчина, одетый женское платье и черные колготки. Как пишут местные СМИ, жители города перепутали его с педофилом, а сам задержанный пояснил, что переоделся в женское, чтобы "поймать извращенца на живца"."Вчера позвонил местный житель и сообщил, что он с друзьями задержал мужчину, похожего на педофила. Ранее была ориентировка на мужика, которого подозревают в действиях сексуального характера в отношении 13-летнего подростка. Похожего по этой ориентировке они задержали", - рассказал собеседник агентства.По его словам, задержанного в женском, предположительно, избили, при этом он "говорит, что упал, потому что был пьян и претензий ни к кому не имеет".Никаких преступлений он не совершал, пояснил источник. За медицинской помощью мужчина также не обращался.

https://rsport.ria.ru/20220413/ufc-1783262570.html

https://ria.ru/20220120/pedofil-1768726910.html

кемеровская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кемеровская область