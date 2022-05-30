https://ria.ru/20220530/proisshestvie-1791767781.html
Жители Киселевска приняли за педофила пьяного мужчину в платье
Жители Киселевска приняли за педофила пьяного мужчину в платье - РИА Новости, 30.05.2022
Жители Киселевска приняли за педофила пьяного мужчину в платье
Жители города Киселевска Кемеровской области в ходе "охоты на педофила" поймали пьяного мужчину, переодевшегося в женское платье, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:11
2022-05-30T15:11
2022-05-30T15:16
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 30 мая – РИА Новости. Жители города Киселевска Кемеровской области в ходе "охоты на педофила" поймали пьяного мужчину, переодевшегося в женское платье, сообщил РИА Новости в понедельник источник в силовых структурах региона.Ранее местные Telegram-каналы опубликовали видео, на котором запечатлен, предположительно, избитый пьяный мужчина, одетый женское платье и черные колготки. Как пишут местные СМИ, жители города перепутали его с педофилом, а сам задержанный пояснил, что переоделся в женское, чтобы "поймать извращенца на живца"."Вчера позвонил местный житель и сообщил, что он с друзьями задержал мужчину, похожего на педофила. Ранее была ориентировка на мужика, которого подозревают в действиях сексуального характера в отношении 13-летнего подростка. Похожего по этой ориентировке они задержали", - рассказал собеседник агентства.По его словам, задержанного в женском, предположительно, избили, при этом он "говорит, что упал, потому что был пьян и претензий ни к кому не имеет".Никаких преступлений он не совершал, пояснил источник. За медицинской помощью мужчина также не обращался.
https://rsport.ria.ru/20220413/ufc-1783262570.html
https://ria.ru/20220120/pedofil-1768726910.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кемеровская область
15:11 30.05.2022 (обновлено: 15:16 30.05.2022)
Жители Киселевска приняли за педофила пьяного мужчину в платье
Источник рассказал, как в Кузбассе ловили педофила, а поймали пьяного в женском платье
КЕМЕРОВО, 30 мая – РИА Новости. Жители города Киселевска Кемеровской области в ходе "охоты на педофила" поймали пьяного мужчину, переодевшегося в женское платье, сообщил РИА Новости в понедельник источник в силовых структурах региона.
Ранее местные Telegram-каналы опубликовали видео, на котором запечатлен, предположительно, избитый пьяный мужчина, одетый женское платье и черные колготки. Как пишут местные СМИ, жители города перепутали его с педофилом, а сам задержанный пояснил, что переоделся в женское, чтобы "поймать извращенца на живца".
"Вчера позвонил местный житель и сообщил, что он с друзьями задержал мужчину, похожего на педофила. Ранее была ориентировка на мужика, которого подозревают в действиях сексуального характера в отношении 13-летнего подростка. Похожего по этой ориентировке они задержали", - рассказал собеседник агентства.
"Когда приехала полиция, мужик в каком-то платье, сам пьяный, он утверждает, что надел женское, сделал грудь из воздушных шариков и пошел ловить педофила на живца. Он так объясняет произошедшее", - отметил источник.
По его словам, задержанного в женском, предположительно, избили, при этом он "говорит, что упал, потому что был пьян и претензий ни к кому не имеет".
Никаких преступлений он не совершал, пояснил источник. За медицинской помощью мужчина также не обращался.